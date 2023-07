NYT: Po velkých ztrátách na začátku protiofenzivy změnila Ukrajina taktiku

Kyjev - Ukrajinská armáda změnila taktiku vedení protiofenzivy, což jí pomohlo snížit ztráty vojenské techniky. Zároveň to ale vedlo k tomu, že se zpomalilo osvobozování okupovaných území, napsal americký list The New York Times (NYT).

V prvních dvou týdnech ukrajinské protiofenzivy bylo poškozeno nebo zničeno až 20 procent zbraní vyslaných na bojiště, napsal deník s odvoláním na americké i evropské představitele.Týkalo se to i některých "impozantních bojových vozidel ze Západu" - tanků a obrněných transportérů, s nimiž Ukrajinci počítali, že porazí Rusy.

Míra ztrát v následujících týdnech klesla asi na deset procent, takže zůstalo k dispozici více vojáků a strojů potřebných pro hlavní ofenzivní nátlak, který podle Kyjeva ještě přijde, uvedl dále americký list s odvoláním na své zdroje. Ke zlepšení situace došlo i díky tomu, že Ukrajina změnila taktiku. Více se soustředí na zničení ruských sil pomocí dělostřelectva a raket dlouhého doletu, než na útoky na nepřátelská minová pole.

"Tyto dobré zprávy s sebou ale přinesly i některé neradostné skutečnosti. Ztráty se snížily i proto, že samotná protiofenziva se zpomalila. A místy se dokonce zastavila, zatímco ukrajinští vojáci bojují proti opravdu velké a hrozivé ruské obraně," napsal The New York Times. Ukrajinci tak dosud znovu obsadili pouhých pět ze 60 mil (osm kilometrů z 96 kilometrů), které chtějí urazit, aby se dostali k moři na jihu a rozdělili ruské síly na dvě části.

Jeden z ukrajinských vojáků popsal, že dron jejich jednotky zachytil záběry šesti obrněných západních vozidel, která se dostala pod dělostřeleckou palbu jižně od města Velika Novosilka na západě Doněcké oblasti. "Všechna shořela," uvedl voják, který se představil pouze jako seržant Ihor. "Všichni doufají ve velký průlom," dodal a zdůraznil důležitost pomalého, ale stabilního postupu.

Moskva měla mnoho měsíců na přípravu, fronta je plná min, protitankových pastí a zakopaných jednotek. Ruské průzkumné letouny a útočné vrtulníky přitom létají nad hlavami stále častěji. Právě vzhledem k tomuto "opevnění", jak říkají odborníci, není překvapivé, že Ukrajina utrpěla v raných fázích protiofenzivy poměrně vážné ztráty.

Vojenští experti již dříve upozorňovali, že prvních 25 kilometrů protiofenzivy bude nejtěžších, protože útočící jednotky obecně potřebují třikrát víc síly, ať už jde o zbraně, vojáky či obojí, než síly, které se brání.

Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj nedávno vyjádřil zklamání na tím, že Ukrajina bojuje bez západních bojových letounů F-16. Spojené státy teprve nedávno souhlasily, že povolí výcvik ukrajinských pilotů. Samotné dodání letounů do země ale bude trvat nejméně několik měsíců. To způsobilo, že jsou ukrajinské jednotky zranitelné při nasazení ruských vrtulníků a dělostřelectva.

Podle vojenských odborníků je na konečné závěry o protiofenzivě brzy. "Neznamená to, že je odsouzena k neúspěchu," uvedl expert na obranu Camille Grand. Nicméně jak dodal, absence vzdušné převahy, kterou by západní letouny mohly ukrajinskému útoku poskytnout, znamená, že "počet obětí bude pravděpodobně vyšší, než v jiných konvenčních konfliktech".