NYT: Pence řekl Trumpovi, že nemá právo změnit výsledek voleb

Washington - Americký viceprezident Mike Pence řekl šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi, že nepovažuje za možné, aby v Kongresu zablokoval potvrzení výsledku prezidentských voleb. S odvoláním na nejmenované osoby obeznámené s obsahem rozhovoru to napsal deník The New York Times (NYT). Trump informaci odmítl jako "fake news", Pence se s ním prý shoduje v tom, že "má právo konat".

Viceprezident USA bude odpoledne místního času předsedat společnému zasedání dvou komor Kongresu, při kterém se spočítají hlasy tzv. volitelů, načež bude na Penceovi, aby oficiálně ohlásil vítěze voleb. Tím je demokrat Joe Biden, který získal 306 z celkových 538 volitelských hlasů, a ačkoli se desítky republikánských zákonodárců chystaly proti výsledkům z některých států protestovat, pravděpodobnost jejich zneplatnění je prakticky nulová.

Trump nyní prohlašuje, že Pence může v Kongresu odmítnout započítat volitele z některých států a odvrátit potvrzení Bidenova vítězství, média ovšem vysvětlují, že role viceprezidenta je v daném procesu v podstatě ceremoniální.

"Když nás viceprezident Mike Pence podrží, vyhrajeme prezidentský úřad," napsal Trump v noci na dnešek na twitteru. Prezident více než dva měsíce po podzimních volbách odmítá uznat porážku a podle některých komentářů vede bezprecedentní kampaň s cílem udržet se u moci.

Podle NYT už mu i Pence sdělil, že není v jeho silách uzavření voleb zabránit. Viceprezident údajně svůj postoj vyjádřil při úterním obědě s hlavou státu. Trump předtím na twitteru uvedl, že Pence může "odmítnout podvodně vybrané volitele", čímž zřejmě narážel na svá soustavná tvrzení o falšování volebních výsledků. Americké úřady ovšem nenašly žádné důkazy o významnějších nesrovnalostech a všechny státy své volitele nominovaly obvyklým způsobem.

V reakci na článek NYT Trump uvedl, že Pence "nikdy neřekl", že nemá právo zasáhnout do výsledků. "Náš viceprezident má podle ústavy Spojených států několik možností," píše se v prohlášení. Sám Pence se k věci v úterý večer nevyjádřil. Podle informací webu Politico Trumpovi řekl, že se bude řídit zavedenými postupy. Viceprezidentův tým pouze potvrdil, že Pence bude společné schůzi Kongresu předsedat.

Zasedání začíná ve 13:00 washingtonského času (19:00 SEČ) a pozorovatelé předpovídají další vypjatou epizodu končící volební sezony. "Tento zpravidla rutinní proces bude ve středu všechno, jen ne rutinní. Taková politická konfrontace, spojená s Trumpovou zoufalou snahou zůstat ve funkci, tady nebyla od dohry občanské války," napsala agentura AP.

Republikáni ohlásili stížnosti proti volebním výsledkům až ze šesti států a konečné potvrzení Bidenova vítězství by tak mohlo přijít pozdě večer nebo až ve čtvrtek. Pokud vznesou námitku proti volitelským hlasům určitého státu zástupci z obou komor Kongresu, musí o věci obě komory samostatně jednat a hlasovat. Tento postup by se při každém protestu splňujícím výše uvedenou podmínku opakoval.

Vzhledem k hlasovací matematice jsou avizované námitky odsouzeny k neúspěchu. Naposledy se v Kongresu námitka proti výsledku v jistém státě projednávala po volbách roku 2004, přičemž to podle AP bylo teprve podruhé, co na takový vývoj došlo.