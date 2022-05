NYT: Netflix hodlá koncem roku zavést levnější předplatné s reklamou

New York - Netflix se chystá v posledních třech měsících roku zavést levnější předplatné, které ale podmíní vysíláním reklamy. Podle zdrojů deníku The New York Times (NYT) to internetová televize sdělila svým zaměstnancům. Původně firma tento krok plánovala až za rok až dva. Ve zprávě pro zaměstnance Netflix dále podle zdrojů NYT uvádí, že se zhruba ve stejnou dobu chystá zasáhnout proti sdílení hesel mezi svými předplatiteli.

Netflix poprvé připustil, že by mohl začít nabízet i levnější předplatné podpořené příjmy z reklamy, minulý měsíc, když zveřejnil hospodářské výsledky za první čtvrtletí, které zaostaly za očekáváním analytiků. Do té doby se společnost, která klade velký důraz na pohodlí předplatitelů, ale v poslední době čelí větší konkurenci a odlivu abonentů, tomuto kroku bránila a tvrdila, že reklama u ní k vidění nebude nikdy.

Netflix v prvních třech měsících roku poprvé za deset let ztratil 200.000 předplatitelů. Očekává se, že v následujících měsících přijde o další dva miliony abonentů.

Akcie Netflixu po oznámení kvartálních výsledků prudce oslabily a smazaly zhruba 70 miliard dolarů (1,7 bilionu Kč) tržní kapitalizace společnosti. Dnes akcie firmy přidávají tři procenta a rostou spolu s celým indexem Nasdaq.

Netflix v současné době nabízí různé typy předplatného, ve Spojených státech je populární služba s tarifem 15,49 dolaru (asi 367 Kč) měsíčně. Nové předplatné s reklamou bude stát méně, píše NYT.

Podobně jako Netflix postupují i další streamovací služby. Například HBO Max nabízí službu bez reklam za 15 dolarů měsíčně a za službu s reklamou si účtuje deset dolarů za měsíc.