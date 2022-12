NYT: Nárůst nenávistných projevů na twitteru je podle vědců bezprecedentní

New York - Předtím, než miliardář Elon Musk koupil internetovou firmu Twitter, objevovaly se na stejnojmenné sociální síti urážky Afroameričanů v průměru více než tisíckrát denně. Nyní se jejich počet téměř zčtyřnásobil. Podle amerických výzkumníků to ukazuje, že se od nástupu Muska do vedení společnosti prudce zvýšil rozsah problematického obsahu a dříve zakázaných účtů, uvedl list The New York Times (NYT). Musk ale dnes reagoval, že je tomu právě naopak.

Jako další příklad slouží urážky vůči proti komunitě LGBT+. Před Muskovou koupí se na twitteru objevily v průměru 2500krát denně, nyní je to téměř 4000krát. Počet antisemitských příspěvků vzrostl o více než 61 procent. Tato zjištění poskytují dosud nejkomplexnější obrázek o tom, jak se konverzace na twitteru změnila od doby, kdy Musk koncem října dokončil transakci za 44 miliard dolarů (přes bilion Kč).

Posun v tom, jak se uživatelé twitteru vyjadřují, je jen vyvrcholením změn, které Musk zavedl. Vrátily se některé účty, které twitter dříve pravidelně odstraňoval - například ty, které se identifikují jako součást teroristické organizace Islámský stát (IS). Účty spojené s konspiračním hnutí QAnon si zase nově zaplatily ověřený status, který jim dodává punc legitimity.

Tyto změny jsou podle výzkumníků alarmující. Uvedli, že nikdy předtím nezaznamenali tak prudký nárůst nenávistných projevů, problematického obsahu a dříve zakázaných účtů v tak krátkém období na jedné z nejvíce používaných sociálních sítí.

Musk dříve uvedl, že je "zastáncem svobody projevu" a věří v neomezenou diskusi na internetu. Rychle přistoupil k revizi praktik twitteru a umožnil návrat bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který byl dříve vyloučen za tweety, jež mohly podněcovat násilí. Minulý týden Musk navrhl rozsáhlou amnestii pro účty, které předchozí vedení firmy pozastavilo. A v úterý ukončil vymáhání opatření proti dezinformacím o nemoci covid-19.

Musk ale odmítá tvrzení, že se pod jeho dohledem zvýšil počet nenávistných projevů. Na twitteru dnes zveřejnil na graf, který podle něj ukazuje, že stále klesají, a to i přes výrazný nárůst uživatelů. Neřekl ale, jak počty nenávistných projevů měří.

Změny v obsahu twitteru mají nejen společenské důsledky, ale ovlivňují také hospodářský výsledek společnosti. Inzerenti, kteří zajišťují asi 90 procent příjmů internetové firmy, snížili své výdaje na platformu, protože čekají, jak se jí bude dařit. Někteří z nich uvedli, že se obávají snížené kvality diskuzí.

Nárůst nenávistných projevů či antisemitských příspěvků podle výzkumníků začal ještě předtím, než Musk uvolnil pravidla pro obsah. To podle nich naznačuje, že by jich ještě mohlo přibýt.

Pokud k tomu dojde, není jasné, zda bude mít Musk zavedena pravidla pro řešení nenávistných projevů. Není také zřejmé, zda má Twitter v současné době zaměstnance, kteří by moderování stíhali. Musk minulý měsíc propustil, vyhodil nebo přijal výpovědi více než poloviny zaměstnanců společnosti.

Nezisková organizace Anti-Defamation League (Liga proti hanobení), která Twitteru pravidelně podává hlášení o antisemitských tweetech a sleduje, které příspěvky jsou odstraňovány, uvedla, že společnost z 60 procent nahlášených tweetů přijala opatření pouze v polovině případů.

"Poradili jsme Muskovi, že Twitter by měl nejen zachovat pravidla, která má již léta, ale měl by na ně vyčlenit prostředky," uvedla viceprezidentka této organizace Yael Eisenstatová, která se s Muskem setkala minulý měsíc. Podle ní se nezdálo, že by Musk měl zájem dbát na rady skupin, které se zabývají ochranou lidských práv. "Místo toho dodal odvahu rasistům, homofobům a antisemitům," dodala.