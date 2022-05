NYT: Manžel učitelky zavražděné střelcem v texaské škole zemřel žalem

ČTK/AP/Jae C. Hong

Washington - Manžel jedné ze dvou učitelek zavražděných při úterní střelbě na základní škole v texaském městě Uvalde zemřel žalem na infarkt. Uvedl to deník The New York Times s odvoláním na synovce zemřelého.

Padesátiletý Joe Garcia ve čtvrtek ráno položil květiny u památníku obětí střelce, kterého policie identifikovala jako 18letého místního mladíka Salvadora Ramose. Ve škole zavraždil útočnou puškou 19 dětí a dvě učitelky. Jednou z nich byla Garciova manželka Irma.

Když se Garcia vrátil domů, "úplně se zhroutil", uvedl synovec John Martinez s tím, že po smrti manželky byl jeho strýc zdrcen zármutkem. Manželé Garciovi byli svoji 24 let a měli čtyři děti, z nichž nejstaršímu je 23 let.

Učitelka s 20letou praxí Garciová byla známá jako nezdolná optimistka. "Prostě měla ráda lidi ve svém životě," řekl Martinez. Když policisté po střelbě vešli do třídy, podle synovce tam našli Garciové tělo, které "objímalo děti v náručí v podstatě do posledního dechu".