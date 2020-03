NYT: Lékaři v New Yorku budou léčit COVID-19 plazmou uzdravených

New York - Lékaři v New Yorku brzy začnou prověřovat novou metodu boje s koronavirem, která spočívá ve využívání krevní plazmy uzdravených pacientů pro léčbu nakažených. Informoval o tom list The New York Times. Podle lékařů z nemocnice Mount Sinai obsahuje krevní plazma uzdravených účinné protilátky, které mohou pomoci pacientům v počátečních fázích choroby.

Metoda se už dlouho používá pro léčbu infekčních nemocí, například eboly nebo klasické chřipky. Pro léčbu choroby COVID-19 ale podle newyorského listu dosud v USA použita nebyla. "Dokud to nezkusíte, nic se nedozvíte. Není to úplně výstřel do tmy, ale prověřené to není," řekl deníku hlavní lékař nemocnice Mount Sinai David Reich.

Testy už v úterý schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a o možnost využít pokusnou metodu se už přihlásily i jiné newyorské nemocnice. Město je jako hlavní ohnisko nákazy v USA v kritické situaci.

Dárci budou muset projít pečlivou prohlídkou, symptomy choroby nesmějí mít po dobu nejméně dvou týdnů. V krvi musejí mít navíc vysoké procento protilátek a jsou testováni na žloutenku a AIDS, uvedl The New York Times. Rizikem pro příjemce je možnost, že tělo dárcovskou plazmu nepřijme a začne se jí bránit.

AP: New York paralyzuje nákaza, zdravotníci jsou k smrti vyděšeni

Epidemie způsobená koronavirem tvrdě dopadá na americké zdravotníky, kritická situace je hlavně v New Yorku, kde jsou sestry nuceny pracovat i v případě, že jejich test na přítomnost viru je pozitivní a jsou zatím bez příznaků. "Naše ambulance je jako Petriho miska," přirovnal zdravotník Benny Mathew místnost urgentního příjmu k pomůcce pro kultivaci mikrobů. Personál nemocnic je podle agentury AP vyděšen k smrti.

Spojené státy jsou pandemií postiženy nejvíc a New York je v USA hlavním ohniskem nákazy. "Mám zlost. Mohli jsme si zajistit dostatek ochranných prostředků už před řadou měsíců, v Číně to začalo v prosinci. Ale mysleli jsme si, že tady se to stát nemůže," řekl AP Matthew, který pracuje v newyorském Montefiore Medical Center. Některé nemocnice mají tolik mrtvých, že musely povolat chladírenské vozy jako provizorní márnice. Záchranné služby vyřizují telefonáty po tisících.

Nedostatek roušek a respirátorů nutí lékaře a sestry nosit tytéž ochranné prostředky celý den. "Jako když vám přidělí tři kousky toaletního papíru, s nimiž máte vystačit týden," řekla AP rozhořčená předsedkyně newyorského sdružení zdravotních sester Judy Sheridanová. Váznoucí dodávky ventilátorů brzy postaví zdravotníky před kritickou volbu: budou muset rozhodnout, kdo pomocný přístroj dostane.

Ve čtvrtek New York evidoval 21.873 nakažených, 281 mrtvých a 3900 hospitalizovaných. Nikdo neví, jaké procento připadá na zdravotníky. Personál nemocnice Mount Sinai West, frustrovaný nedostatkem roušek, lůžek i pomůcek, poslal listu New York Post fotografii s lékaři v pytlích na odpadky místo ochranných obleků. "Zacházejí s nimi jako s odpadem," komentoval list fotku umístěnou na titulní straně.

Newyorským zdravotníkům má brzy pomoci na 40.000 bývalých penzionovaných kolegů, kteří se vrátí do práce. Pomoci mají i studenti vyšších ročníků lékařských fakult.

Pohroma v New Yorku vyvolává otazníky, jiná města tolik netrpí

Američtí experti si lámou hlavu nad často propastným rozdílem mezi rozvojem nákazy v New Yorku a jinými, co do počtu obyvatel srovnatelnými americkými městy. Upozornila na to televize Fox News. Zatímco v New Yorku s 8,4 milionu obyvatel je téměř 22.000 nakažených a skoro 300 mrtvých, v Los Angeles, kde žijí čtyři miliony lidí a dalších šest milionů tam pracuje, je 1200 nakažených a 21 mrtvých. První případ tam přitom zachytili pět týdnů před New Yorkem.

Skeptici tvrdí, že jde o důsledek nedostatečného testování, které se má teprve v příštích dnech v Los Angeles zvýšit z 500 na 5000 denně. Rozsah testování může podle odborníků statistiku výrazně ovlivnit. Ale zatímco New York testuje třikrát víc lidí než Los Angeles, zjištěných případů je tam desetkrát více.

New York je pro Kalifornii odstrašující příklad. "Ráda bych lidi ujistila, že se do takové situace nedostaneme. Ale byli bychom blázni, kdybychom se na to nepřipravili," řekla novinářům Barbara Ferrerová, která na losangeleské radnici odpovídá za zdravotnictví.

Proč je tak velký rozdíl v rozsahu nákazy, experti nevědí, uvádí Fox News. V New Yorku i Los Angeles platí obdobná protiepidemiologická opatření. Školy a mnohé obchody jsou zavřené, lidé, kteří mohou, pracují z domova. Roli může sehrávat hustota obyvatel, která je v New Yorku větší, nebo poměr mezi využíváním individuální a veřejné dopravy. V New Yorku lidé žijí v obřích bytových komplexech, daleko více se potkávají. Víc jezdí výtahem. Metro používají osmkrát častěji než obyvatelé Los Angeles.

"Menší sociální kontakt může být důvodem rozdílu mezi New Yorkem a Los Angeles, ale při šíření viru hraje roli tolik faktorů, že si nemůžeme být ničím jisti. Kdybychom lidem zakázali 28 dnů vycházet, virus zastavíme. Ekonomicky ani sociálně by to ale nebylo moc moudré," řekla novinářům Catherine Troisiová, epidemioložka z Texaské univerzity v Houstonu.

Server Politico dnes napsal, že velká města v Kalifornii, zejména San Francisko, se v budoucnu stanou indikátorem vývoje nákazy, protože právě tam začali s omezeními nejdřív. Sanfranciská aglomerace se sedmi miliony lidí je z hlediska epidemiologů vzorovým městem - kolem hustě zalidněného centra jsou čtvrti venkovského typu s individuální výstavbou. Struktura je blízká jak New Yorku, tak i Los Angeles.

V celé Kalifornii, kde žije 40 milionů lidí, registrují přes 2500 nakažených a 53 mrtvých. Jako první stát v USA zřejmě podle expertů dospěje Kalifornie do situace, kdy křivka vývoje nákazy přestane stoupat. Pak budou odborníci sledovat, jaký bude dopad postupného návratu k normálnímu