NYT: Kosťantynivku, kde bylo 17 obětí, patrně omylem zasáhla ukrajinská raketa

Kyjev - Na tržiště v ukrajinské Kosťantynivce v Doněcké oblasti 6. září patrně omylem dopadla ukrajinská raketa vypálená komplexem Buk, napsal deník The New York Times po analýze této události. Úder v Kosťantynivce byl co do počtu civilních obětí jedním z nejhorších na Ukrajině v posledních měsících. Podle oznámení ukrajinského ministra vnitra Ihora Klymenka při něm 17 lidí zahynulo a 32 dalších utrpělo zranění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zhruba dvě hodiny po zásahu tržiště obvinil z útoku Rusko, které od začátku invaze mnohokrát podniklo útoky na ukrajinské civilní cíle.

K závěru, že Kosťantynivku ale pravděpodobně zasáhla ukrajinská střela, došli novináři The New York Times mimo jiné na základě analýzy trajektorie rakety nebo přezkoumání místa jejího dopadu. Dráhu letu přitom analyzovali na základě videozáznamu zveřejněného Zelenským, na němž se otáčejí lidé, když slyší zvuky přibližující se rakety, a na střechách zaparkovaných automobilů je patrný její odraz. Podle novinářů amerického deníku raketa přilétla z míst, která jsou pod kontrolou Ukrajiny.

Několik minut před zásahem tržiště v Kosťantynivce se kromě toho v místní skupině na platformě Telegram objevila zpráva o odpálení dvou ukrajinských raket země-vzduch z města Družkivka asi 16 kilometrů od Kosťantynivky. Odpálení rakety slyšeli také reportéři The New York Times, kteří byli v té době v Družkivce. To se přitom časově shodovalo se zásahem tržiště v Kosťantynivce, kam raketa dopadla o čtyři minuty později.