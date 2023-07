NYT: Konspirační teorie o potopení Titaniku nachází nový život na tiktoku

New York - Detaily příběhu o potopení výletní lodi RMS Titanic se mohou napříč různými zdroji lišit, o jeho hrubých obrysech ale není pochyb. Odborníci se shodují, že 15. dubna 1912, méně než týden po zahájení premiérové plavby, skončil Titanic na dně severního Atlantiku. Na sociální síti TikTok se uživatelé o více než 100 let později dozvídají něco úplně jiného, napsal deník The New York Times.

"Titanic se nikdy nepotopil!!!" hlásil jeden účet, jehož příspěvek letos nasbíral 11 milionů zhlédnutí, než byl smazán. Na platformě pro sdílení krátkých videí jsou fakta o neštěstí znovu zpochybňována, přičemž se staré zvěsti mísí s novými dezinformacemi a upraveným obsahem. Fenomén ukazuje silnou schopnost tiktoku zasévat historický revizionismus i v případě těch nejpečlivěji zmapovaných událostí.

Popírání havárie Titaniku zahrnuje i jistý 32vteřinový klip, v němž muž v mikině s kapucí a s kšiltovkou promlouvá k divákům za strašidelného hudebního podkresu, zatímco v pozadí je dramatický černobílý obrázek lodi. Opakuje přitom vyčerpávajícím způsobem vyvrácenou teorii o "výměně", podle níž je vrak na dně oceánu sesterské plavidlo Olympic potopené v pokuse o pojistný podvod.

Další video prezentuje konspirační teorii, že ztroskotání bylo "atentátem" nařízeným finančníkem J. P. Morganem s cílem eliminovat oponenty vytvoření americké centrální banky.

Podobné spekulace se objevují prakticky od chvíle, kdy se Titanic po nárazu do ledovce potopil. "Začne to být dost demoralizující, sledovat, jak spousta těch nesmyslů vyplouvá na povrch," komentuje vývoj Charles Haas, který založil sdružení Titanic International Society. Osud Titaniku studuje posledních 60 let, během nichž napsal na toto téma pět knih, dvakrát se vydal k vraku lodi a vyvrátil nespočet konspiračních teorií.

"Cítím se jako jeden z mála hlasů, které se snaží překřičet hluk hurikánu," řekl.

Tiktok je jen nejnovějším mechanismem recyklace nepravdivých příběhů o Titaniku. Měsíc po tragédii deník The Washington Post psal o možnosti, že v ní hrála roli "prastará zlá vůle" mumifikované egyptské duchovní, která proklela jednoho z cestujících poté, co se odvážil vylíčit její příběh spolupasažérům. Jiní se pokusili stovky mrtvých připsat bývalému britskému premiérovi Winstonu Churchillovi, německé ponorce či sabotáži v podání katolických stavitelů lodi.

Pro Haase jsou takovéto konspirační teorie zdrojem hlubokého a dobře známého rozčarování. Roky s údivem sleduje, jak báchorky o podrobně zdokumentovaném neštěstí dál rezonují prostřednictvím knih, takzvaných dokumentárních filmů a nyní na aplikaci pro videa.

Tiktok, který tvrdí, že má ve Spojených státech 150 milionů uživatelů, a je velmi oblíbený u mládeže, se stal obzvláště silným nástrojem šíření dezinformací, o minulosti i současnosti. Nedávno zde například bylo růžově vykreslováno období násilné diktatury na Filipínách. Odborníci mapující tyto jevy mají za to, že jim na tiktoku napomáhá způsob, kterým jsou příspěvky servírovány uživatelům.

Při seřazování obsahu systém tiktoku nespoléhá tolik na sociální vazby a sledování konkrétních účtů jako twitter a facebook a více se řídí ohlasem na příspěvky, řekla Megan Brownová z centra pro sociální média a politiku na Newyorské univerzitě. "Když někdo tráví čas u videa, nezáleží na tom, jestli skutečně věří, že J. P. Morgan potopil Titanic, nebo jestli si říká: 'Hele, to je vtipné video, někdo mluví o tom, že J. P. Morgan potopil Titanic,'" uvedla.

Dějiny pochopitelně nejsou vytesané do kamene a mezi experty často bývají neshody. Bývalý voják Parks Stephenson, který několikrát navštívil vrak Titaniku a radil hollywoodskému režisérovi Jamesi Cameronovi při tvorbě dokumentu o lodi, se například rozchází s mnohými badateli, když se domnívá, že ledovec poškodil spodek plavidla, spíše než jeho bok. Konsenzus je nicméně takový, že potopení Titaniku bylo strašlivým neštěstím, při němž zemřel velký počet lidí.

Konspirační teorie o Titanicu se mohou zdát jako poměrně neškodné, obzvláště v době, kdy lži z internetu přispívají ke skutečným újmám, jako při předloňském útoku na Kapitol nebo střelbě ve washingtonské pizzerii. Nepravdivé zvěsti o námořní nehodě staré 111 let nejsou prioritou pro technologické společnosti, které mají dost problémů s aktuálními dezinformacemi.

Brownová vidí nebezpečí v dlouhodobější erozi pravdy a v konceptu, že "lidé, kteří věří alespoň jedné konspirační teorii, mají tendenci věřit více než jedné". Když se někdo chytí na jeden falešný narativ, je podle ní snazší zatáhnout jej do dalšího.