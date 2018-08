New York - Závěrečné komuniké z červencového summitu NATO v Bruselu, které deklarovalo jednotu aliance, bylo sepsáno ještě před zahájením schůzky a před příletem prezidenta USA Donalda Trumpa. Napsal to list The New York Times s odvoláním na evropské a americké diplomaty. Důvodem prý byla obava, že šéf Bílého domu vyvolá v Bruselu konfrontaci, která by závěry jednání mohla ohrozit.

Závěrečný dokument, který je obvykle předmětem mnohahodinových debat, měli dát velvyslanci zemí NATO v Bruselu dohromady na žádost bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona a šéfa aliance Jense Stoltenberga do 6. července večer, napsal newyorský list. Summit začal o pět dní později.

Důvodem spěchu byla obava, aby se neopakovalo fiasko z červnové schůze skupiny G7 v Kanadě, kde Trump odvolal podpis závěrečného dokumentu a způsobil skandál. Neobvyklý postup v Bruselu podle The New York Times potvrdil, kam daleko jsou Trumpovi poradci ochotni zajít, aby klíčovou mezinárodní alianci ochránili před nepředvídatelnými projevy prezidentovy antipatie.

Obavy se potvrdily a Trump schůzku v Bruselu málem ohrozil. Varoval, že Spojené státy půjdou vlastní cestou, pokud spojenci nezvýší výdaje na zbrojení. Po summitu navíc zpochybnil základní pilíř aliance, jímž je článek o vzájemné obraně.

Svůj požadavek na sepsání komuniké už před zahájením summitu Bolton zaslal do Bruselu v červnu prostřednictvím velvyslankyně USA při NATO Kay Bailey Hutchisonové. Stoltenberg návrh podpořil 4. července na schůzce s velvyslanci aliančních spojenců. Řekl, že k soubojům o obsah závěrečného dokumentu nesmí dojít.

V závěrečné deklaraci z bruselského summitu se uvádí, že NATO je jednotnější a silnější než kdykoliv dříve a je připraveno ke všem krokům potřebným pro kolektivní obranu.