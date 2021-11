NYT: Izraelské útoky na jaderné provozy v Íránu jsou kontraproduktivní

New York/Jeruzalém - Izraelské útoky na íránská jaderná zařízení i zabití významného íránského vědce jsou podle USA kontraproduktivní v úsilí přimět Írán omezit jaderné aktivity, píše list The New York Times. Írán jaderný program buduje ještě rychleji a je schopen mít jadernou bombu v řádu týdnů. NYT to napsal v neděli, necelý týden před předpokládanou obnovou vídeňských rozhovorů o dohodě o íránském jaderném programu JCPOA z roku 2015.

Podle listu na kontraproduktivní účinek izraelských akcí upozornili američtí představitelé, ale Izrael s tím nesouhlasí. List připomíná, že se Izraeli připisují čtyři exploze zaznamenané v minulých 20 měsících v íránských jaderných provozech, stejně jako vražda významného jaderného vědce. Podle amerických představitelů jsou tyto akce sice "takticky uspokojivé, avšak v konečném měřítku kontraproduktivní".

Američané upozornili na to, že po explozích v provozech na obohacování uranu, při nichž bylo zničeno několik desítek odstředivek, byli Íránci schopni obnovit obohacování do několika měsíců. Instalovali výkonnější centrifugy, které obohacují rychleji.

Další, nač Američané poukazují, je fakt, že Írán zlepšil svou ochranu proti kybernetickým útokům. Něco podobného jako útok zvaný Stuxnet, který vyřadil na více než rok centrifugy v Natanzu, by dnes nebylo možné. Útok se přisuzuje USA a Izraeli zároveň.

Vídeňské rozhovory, jejichž cílem je udržet při životě JCPOA, od níž USA odstoupily roku 2018, mají začít 29. listopadu. Podle NYT je zásadní vědět, jak blízko má Írán k získání jaderné zbraně. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) upozorňuje na to, že Írán zvyšuje zásoby vysoce obohaceného uranu. Jeho přesné množství MAAE není schopna kvůli omezování přístupu do íránských provozů určit. Její šéf Rafael Mariano Grossi popsal situaci agentury jako "let notně zataženou oblohou".

NYT ve svém článku píše, že Írán od roku 2019, kdy přestal dohodu plnit, dokázal snížit dobu, za niž může vyrobit jadernou bombu, z roku na několik týdnů.

USA opakují varování, že porušování JCPOA ze strany Íránu snižuje pravděpodobnost návratu k dohodě v podobě z roku 2015. USA avizovaly možnost svého návratu k JCPOA, pokud ji začnou Íránci znovu plnit. Podle NYT nyní zvažuje americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan možnost dát vyjednávačům více času a uzavřít dočasnou dohodu. Debatuje o tom se svým izraelským protějškem Ejalem Hulatou.

Podle ní by měl Írán zastavit nepovolené jaderné aktivity, například obohacování uranu na 60 procent, a USA a spojenecké země by uvolnily část zmrazených íránských peněz. Mohly by rovněž vydat výjimky ze sankcí. Hulata se proti tomu ale staví podle amerických zdrojů záporně, Izrael se obává, že jakákoli dočasná dohoda bude nakonec stálá a Írán si ponechá jadernou infrastrukturu i zásoby uranu.

USA ujišťují spojence, že pokud bude diplomacie neúspěšná, mohou přijít na řadu jiné možnosti. "USA jsou stále odhodlány zabránit Íránu získat jadernou zbraň a budou se řídit diplomatickým výsledkem. Pokud ale Írán není ochoten vážně jednat, zvážíme všechny možnosti nezbytné k zajištění bezpečnosti USA," sdělil ministr obrany Lloyd Austin.

Izrael opakuje, že je připraven na íránský jaderný program zaútočit. Armáda dostala miliardy dolarů na přípravu a na test možného útoku.