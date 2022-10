NYT: Íránští instruktoři na Krymu učí ruské vojáky ovládat drony

Kyjev - Írán vyslal na poloostrov Krym instruktory, kteří pomáhají ruským vojákům ovládat íránské drony používané k útokům na Ukrajinu. Uvedly to deník The New York Times a stanice CNN s odkazem na americké činitele obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb. Na pravděpodobnou přítomnost íránských instruktorů na poloostrově, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014, poukázal dříve také americký Institut pro studium války (ISW).

Drony íránské výroby podle ukrajinských představitelů v posledních týdnech způsobují značné škody na ukrajinské infrastruktuře a stojí také za civilními oběťmi. Írán nepřiznává, že by Rusku bezpilotní letouny dodával. Podle amerických médií ale poskytl Teherán Moskvě první bezpilotní prostředky už v první polovině srpna.

Íránští trenéři z islámských revolučních gard působí na ruské vojenské základně na Krymu, kde se také nachází mnoho dronů dodaných z Íránu. Íránci jsou na Krymu daleko od frontové linie. Podle jednoho ze zdrojů CNN jich jsou na poloostrově desítky. Není jasné, zda íránští instruktoři také sami drony navádějí.

"Vysláním bezpilotních letounů a instruktorů na Ukrajinu se Írán podstatným způsobem zapletl do války na straně Ruska a podílí se přímo na operacích, které mají na svědomí životy nebo zranění civilistů," sdělil deníku The New York Times bývalý zástupce Pentagonu a důstojník Ústřední zpravodajské služby (CIA) ve výslužbě Mick Mulroy.

Kvůli chybám ruských operátorů byla první várka dodaných bezpilotních letounů neúčinná, řekl deníku jiný nejmenovaný americký činitel. Z provozu stroje vyřazovaly také technické problémy. Rusko původně vyslalo vojáky na výcvik do Íránu, když ale problémy přetrvávaly, rozhodl se Teherán vyslat instruktory přímo na Krym.