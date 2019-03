Peking - Čínská telekomunikační společnost Huawei se chystá zažalovat vládu Spojených států za to, že zakázala federálním agenturám používat její výrobky. S odkazem na zdroje obeznámené se situací to dnes napsal server listu The New York Times (NYT).

Firma bude pravděpodobně argumentovat, že nařízení je "návrh zákona" nebo legislativní akt, který trestá osobu nebo skupinu osob bez soudního procesu. Společnost Huawei se k článku odmítla vyjádřit, uvedla agentura Reuters.

Finanční ředitelka Huawei Meng Wan-čou, kterou loni v prosinci zadržely kanadské úřady a která nyní čeká ve Vancouveru na řízení o vydání do USA, už dnes zažalovala kanadskou vládu, pohraniční službu a federální policii. Kanadské úřady podle ní závažným způsobem porušily její občanská práva, když ji zadržely a tři hodiny prohledávaly a vyslýchaly, aniž ji informovaly o skutečných důvodech zadržení a jejím právu nevypovídat a mít obhájce.

Společnost Huawei je v USA vnímaná jako hrozba pro národní bezpečnost. Mengová, která je rovněž dcerou zakladatele firmy Huawei Žen Čeng-feje, byla zatčena na žádost Washingtonu. Ten ji viní z obcházení amerických sankcí vůči Íránu a z podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem.

Před používáním softwaru i hardwaru společnosti Huawei v prosinci varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Na začátku února firma Huawei adresovala především NÚKIB, ale i vládě dopis, v němž požadovala upravit nebo zrušit varování před svými technologiemi. Společnost oznámila, že je připravena bránit se u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže.