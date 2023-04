NYT: Dokumenty svědčí o hlubokých sporech v Moskvě ohledně Ukrajiny

New York - Nová sada amerických zpravodajských dokumentů, která byla nalezena na internetu, odhaluje podrobnosti o sporech mezi ruskými činiteli v souvislosti s válkou proti Ukrajině, píše deník The New York Times (NYT). Materiály podle listu například popisují, jak ruská tajná služba FSB obviňuje ministerstvo obrany ze zatajování ruských ztrát na bojišti. Zároveň svědčí o tom, že únik amerických zpravodajských informací by mohl být mnohem rozsáhlejší, než se dosud zdálo.

NYT se dostal ke 27 stránkám tajných dokumentů, které nebyly součástí 53stránkové sady medializované na konci minulého týdne. Únik má opět formu nafocených listů, které podle deníku pochází od americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA), Úřadu ředitele zpravodajských služeb (ODNI) i od zpravodajského oddělení ministerstva obrany.

"Celkově vzato dokumenty podtrhují několik z hlavních důvodů, proč se mnozí analytici domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin nebyl schopen za více než 13 měsíců války dosáhnout vojenského vítězství," uvádí list NYT.

Jedním z těchto důvodů jsou interní spory a vzájemné svalování viny za neúspěchy mezi složkami ruského státu. V jednom z hlášení s datem 28. února američtí zpravodajci například uvádí, že FSB obvinila ruské ministerstvo obrany ze "zamlžování ruských ztrát na Ukrajině". Vývoj prezentovali jako další důkaz "neochoty vojenských činitelů předávat špatné zprávy do vyšších pater velení". FSB údajně vyčíslila počet zabitých a zraněných Rusů na 110.000, zatímco číslo prezentované ruským ministerstvem obrany uniklé hlášení nespecifikuje.

Podle NYT jsou tyto informace zřejmě založené na elektronických odposleších amerických tajných služeb a společně s dalšími materiály ilustrují, jak hluboko američtí zpravodajci pronikli do téměř všech složek zpravodajského aparátu a vojenských struktur v Rusku.

Také ovšem naznačují větší rozsah úniku utajovaných informací, který Washington postihl. Každý nově odhalený zpravodajský dokument přináší riziko prozrazení způsobů, kterými se tyto informace shromažďují, připomíná list. Američtí činitelé médiím potvrzují, že alespoň část dokumentů, jejichž obsah se v posledních dnech dostává na veřejnost, je autentická, zatímco mluvčí amerického ministerstva obrany v pondělí únik označil za hrozbu pro bezpečnost Spojených států. Moskva i Kyjev mezitím autenticitu materiálů zpochybňují a spojují je s informačními operacemi druhé ze stran konfliktu před předpokládanou jarní ukrajinskou protiofenzívou na východoukrajinském bojišti.