NYT: Dokonalá textová zpráva je dnes ve světě vztahů vlastní umělecká forma

Washington - Krátce poté, co Abby Nortonová loni v červenci potkala na seznamovací aplikaci Hinge někoho, kdo ji zaujal, odjela tato čtyřiadvacetiletá editorka na dva týdny do zahraničí. Kvůli rozdílným časovým pásmům se jí a jejímu nápadníkovi nedařilo nastavit rutinu psaní textových zpráv, přestože si jich několik za den vyměnili, uvedl list The New York Times.

Když se Nortonová vrátila zpět domů do Minneapolis, dvojice se setkala osobně, psaná komunikace pro ni ale i nadále byla neuspokojivá a zůstala na pár zprávách za den, přestože se potenciální pár nacházel ve stejném časovém pásmu.

"Jeden večer jsem probrečela poté, co se mi den nebo dva neozval," uvedla Nortonová, která kvůli komunikaci přes textové zprávy zažívala úzkost. "Uvědomila jsem si, že jsou to spíš moje vnitřní problémy, které mě do těch pocitů nejistoty a úzkosti dostaly, a že bych si je měla nějak zpracovat," dodala Nortonová.

Následovně se rozhodla vyhledat profesionální pomoc v poměrně nové oblasti kurzů seznamování zaměřených na psaní textových zpráv. Zapsala se do Rychlokurzu textové komunikace, který nabízí terapeutka a vztahová koučka Kelsey Wonderlinová, která žije v Nashville.

Wonderlinová nabízí seznamovací kurzy od prosince 2021, ale na problematiku komunikace přes textové zprávy se zaměřuje teprve od loňského září. Stala se tak jednou z mnoha vztahových kouček, které své klientele nabízejí zlepšení dovedností psané komunikace, které jsou nezbytné pro přenesení vztahu z virtuální komunikace do reálného světa a pro jeho následné udržení. Jak vypadá skvělá první zpráva v seznamovacích aplikacích? Jak flirtovat a neznít při tom moc divně? Co když neodpoví? Tak zní některé z otázek, na které tyto koučky klientele odpovídají.

Seznamovací koučka Blaine Andersonová z Texasu, která má téměř 180.000 sledujících na instagramu, si všímala, že její videa zaměřená na psanou komunikaci mají převážně mužské publikum. Spolu s osobní zkušeností s několika zvláštními nebo příliš četnými zprávami na seznamovacích aplikacích ji to inspirovalo k vytvoření kurzu Textovací operační systém, který spustila v srpnu, aby mužům pomohla zbavit se stresu a úzkosti, které podle třiatřicetileté Andersonové při psaní si se ženami přes textové zprávy často prožívají.

Podle Damony Hoffmanové, seznamovací koučky, která střídavě žije v New Yorku a Los Angeles, a je moderátorkou podcastu Dates & Mates, dnes mnoho lidí uvázne v něčem, co pojmenovala "textovztah". Posílání si textových zpráv se dnes podle ní stalo samostatnou fází seznamování. Její program Seznamovací akcelerátor, který stojí 1297 dolarů (přes 28.000 korun) a kombinuje koučovací sezení a videolekce, lidi učí, jak se "textovztahům" vyhnout.

Navzdory dnes rozšířenému používání seznamovacích aplikací se expertky jako Hoffmanová, Andersonová a Wonderlinová domnívají, že společnost jako celek stále postrádá dovednosti digitální komunikace. Wonderlinová jako hlavní důvod uvádí fakt, že neexistuje jedno místo, kde se lidé mohou naučit, jak se seznamovat a jak si zdravé vztahy udržet.

Textové zprávy jsou koneckonců nové komunikační médium. "Naše mozky nejsou uzpůsobeny k tomu, aby přemýšlely ve stoznakových zprávách," uvedla Andersonová. Přestože jsou textové zprávy praktické, postrádají strukturu a hloubku osobních konverzací. "Je těžké převést naše složité a různorodé pocity do strohých SMS zpráv, a snadno se může stát, že neúmyslně řekneme něco špatně," dodala Andersonová.

Podle Hoffmanové není překvapivé, že mají lidé se psanou komunikací při seznamování problém. Textové zprávy jsou rychlé a efektivní, ale nabízejí mnoho prostoru pro dezinterpretaci. A zeptat se přátel na radu situaci častokrát ještě víc komplikuje. Zatímco někteří doporučují s odpovědí čekat, aby člověk nevypadal příliš dychtivě, jiní poradí dát najevo zájem a poslat další zprávu. To přináší jen další zmatek.

"Výchova ke zdravé komunikaci vždy chyběla," uvedla Wonderlinová. "Většina lidí se dnes seznamuje online a bavení se přes textové zprávy se stalo novým médiem, kde lidé budují komunikační vzorce v novém vztahu," dodává Wonderlinová. Vzhledem k tomu, že před prvním setkáním většina lidí upřednostňuje psaní si přes textové zprávy oproti hovorům, je podle Wonderlinové důležité, aby si seznamující se pár hned ze začátku nastavil vzájemnou zdravou komunikaci.

Dan Leader, šestatřicetiletý inženýrský manažer z Detroitu, se do kurzu Andersonové zapsal v srpnu. "Většinou se mi s lidmi, které jsem poznal v seznamovacích aplikacích, nedařilo jít na rande, a když ano, skončilo to na tom prvním," uvedl Leader.

"Od doby, kdy jsem kurz absolvoval, píšu cíleně a se záměrem," řekl inženýr. "Ptám se na otázky, které nám umožní se vzájemně poznat. Potom navrhnu konkrétní plán na první setkání. Už necítím potřebu udržovat nezávaznou konverzaci," dodal Leader.

"Namísto zbytečného přemýšlení a úzkostí odkládám telefon a věnuju se něčemu, co mě uklidní před tím, než se ke konverzaci vrátím," uvedla o kurzu šestatřicetiletá Laura Matsonová ze Seattlu, která pracuje jako fyzioterapeutka.

Odolat přílišnému analyzování situace a přijmout, že neexistuje způsob, jak zjistit, proč druhá strana neodpovídá, jsou další z rad, které kurz nabízí. "Namísto toho zkuste zpochybnit všechny předpoklady a zvažte, zda nebude lepší si s dotyčným raději promluvit," říká Wonderlinová a dodává, že pokud se z neodpovídání stane dlouhodobý a nefunkční vzorec, je lepší z takového vztahu odejít.