NYT: Debaty o dezinformacích opomíjí roli oficiální komunikace

New York - Poslední měsíce přinesly několik příkladů toho, jak může nešikovná komunikace z oficiálních kanálů vytvořit úrodnou půdu pro dezinformace a neopodstatněné rozhořčení. Lidé ve vlivových pozicích mnohdy neposkytují dostatek informací nebo v klíčových momentech říkají nesprávné věci. Jejich roli v životních cyklech internetových fám se ale nevěnuje dostatečná pozornost, uvádí nová analýza deníku The New York Times (NYT).

Když se vyjadřují lídři, záleží na každém slovu. Možná to není spravedlivé, ale v dnešní době musí být připraveni na to, jak by mohla být jejich slova překroucena, ať už úmyslně či nikoli, do podoby zbraní ve virtuální informační válce. Ukazuje to i příklad ze státu Oregon, kde jeden tweet a další nevalně provedená komunikace od policie přispěly ke smyšleným zvěstem o levicových extremistech zakládajících lesní požáry.

"Žádáme vás, abyste demonstrovali pokojně a bez použití ohně," uvedla policie města Portland. Nic nenasvědčovalo tomu, že by demonstranti měli ohně na svědomí, ale lidé začali toto a další zvláštní nebo nejednoznačná oficiální vyjádření brát jako důkazy, že levicoví provokatéři z protestů v Portlandu jsou zodpovědní za devastaci lesů.

Lokální činitelé, včetně obchodní komory Sioux Falls v Jižní Dakotě, v létě také šířili fámy o tom, že do toho či onoho města vyrážejí skupiny levicových aktivistů s cílem rozpoutat chaos. Nic z toho nebyla pravda, ale na pravdě v internetovém informačním guláši nezáleží. Chybná nebo neuvážená oficiální prohlášení mohou lidi utvrzovat v jejich domněnkách.

Stejný scénář se opakoval, když streamovací platforma Netflix spustila naprosto naivní marketingovou kampaň k propagaci filmu s názvem Kočičky. Recenze The New York Times snímek popisuje jako detailní rozbor genderu a rasy a toho, jak společnost nebezpečně rozmazává hranice mezi emancipací dívek a sexuálním vykořisťováním. Reklamní materiály Netflixu, které zahrnovaly fotografii holčiček pózujících v tanečních úborech, vytvářely klamný dojem, že film se dopouští sexualizace dětí.

Komunikace Netflixu v podstatě přiživovala myšlenku, že jeho vlastní snímek je opakem toho, čím ve skutečnosti byl. Někteří politici, rodiče, a jistý texaský prokurátor nazvali film dětskou pornografií a vyzývali Netflix k jeho stažení. Pobouření rozdmýchávali stoupenci konspirační teorie QAnon, v jejímž jádru je nepodložená domněnka, že přední představitelé Demokratické strany a další americké osobnosti týrají děti a vzývají Satana.

Jedno je třeba říct jasně: Vždy se najdou tací, kteří budou pro své cíle překrucovat informace. Ale tím, že nevolili svá slova a obrázky dostatečně opatrně, přilili lidé nahoře olej do ohně.

Znovu a znovu jsme svědky toho, že není-li od začátku k dispozici dostatek jednoznačných a správných informací, pak může být uvedení věcí na pravou míru složité. Konspirační teorie o zdravotním stavu prezidenta Donalda Trumpa a o jeho pozitivním testu na koronavirus posilovali lidé z jeho okolí, když se přeříkávali nebo zamlžovali skutečnost. A nedůvěru v oficiální hodnocení jen prohlubovala dřívější nepravdivá prohlášení současné administrativy.

Příroda nesnáší vakuum a internet vakuum přetváří na konspirace. Je na každém z nás, abychom nepřispívali k dezinformacím, ale experti a lidé v mocenských pozicích mají ještě větší odpovědnost nevytvářet podmínky pro jejich šíření.