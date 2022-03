NYT: Čína žádala Rusko, aby neprovádělo invazi na Ukrajinu před koncem olympiády

Washington - Vysoce postavení čínští představitelé požádali na začátku února ruské činitele, aby Moskva nespouštěla invazi na Ukrajinu před koncem zimních olympijských her v Pekingu. Uvedl to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na americké a evropské činitele, kteří se odvolávali na zprávu západní tajné služby.

Podle NYT zpráva naznačuje, že Peking měl určitý stupeň znalosti o ruských plánech či záměrech provést invazi na Ukrajinu ještě předtím, než Moskva minulý týden operaci zahájila.

Obeznámený zdroj, který si vzhledem k citlivosti záležitosti nepřál být jmenován, agentuře Reuters uvedl, že podle zprávy Čína tento požadavek skutečně vznesla. Odmítl ale uvést podrobnosti.

"Tvrzení uvedená v příslušných zprávách jsou spekulace bez jakéhokoli opodstatnění a mají za cíl obvinit a očernit Čínu," uvedl mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu Liou Pcheng-jü.

Americké ministerstvo zahraničí, Ústřední zpravodajská služba (CIA) ani Rada pro národní bezpečnost (NSC), která je poradním orgánem amerického prezidenta, na žádost o komentář nereagovaly.

Po týdnech varování ze strany západních představitelů zahájilo Rusko plnohodnotnou invazi na Ukrajinu 24. února - jen několik dní po skončení zimních olympijských her v Pekingu.

Komunikaci mezi čínskými a ruskými představiteli zachytila jedna ze západních zpravodajských služeb. Činitelé, kteří zprávu prověřovali, ji považují za důvěryhodnou, uvedl NYT.

Jeden z představitelů administrativy prezidenta Joea Bidena, který byl podle listu se zpravodajskými informacemi obeznámen, uvedl, že zpráva přímo nenaznačovala, že rozhovory o invazi probíhaly na úrovni čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a jeho ruského protějšku Vladimira Putina.