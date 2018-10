New York - Čínští a ruští špioni často odposlouchávají osobní mobil prezidenta USA Donalda Trumpa, který šéf Bílého domu navzdory varování poradců používá, přestože není nijak chráněn. O aktivitách čínských a ruských zpravodajských služeb hovoří informace americké kontrarozvědky, napsal ve středu list The New York Times.

Trump byl mnohokrát upozorněn, že jeho soukromý mobil není bezpečný a že by měl používat chráněnou pevnou linku v Bílém domě. Prezident se ale svého iPhonu nehodlá vzdát, a tak bezpečnostní experti jen doufají, že ve svých telefonátech neprobírá informace podléhající utajení.

Čína se podle newyorského listu snaží z odposlechnutých rozhovorů zjistit, jak Trump uvažuje, jakým argumentům věří a komu je ochoten naslouchat. Tyto informace pak Peking využívá k tomu, aby zabránil další eskalaci obchodní války s Washingtonem. Čínští agenti sestavili seznam lidí, s nimiž Trump pravidelně hovoří, a doufají, že je budou moci využít k ovlivnění prezidenta.

Rusko tak velké úsilí nevykazuje, soudí američtí špionážní analytici. Důvodem je podle nich náklonnost, kterou Trump chová k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi.

The New York Times uvádí, že Trump má tři mobilní telefony. Dva z nich bezpečnostní experti náležitě upravili, aby minimalizovali možnost odposlechu. Třetí je ale soukromý a jeho technické charakteristiky jsou úplně stejné, jako je tomu u milionů jiných iPhonů. Žádný ze tří telefonů nicméně není zcela bezpečný a odolný vůči útokům hackerů.

Mobilní telefon během svého druhého mandátu používal i bývalý prezident Barack Obama. Nebylo z něj ale možné volat a neměl funkční kameru ani mikrofon. Přijímal jen elektronickou poštu z pevně určeného seznamu adres a nemohl stahovat z internetu žádné aplikace. Službu SMS nesměl Obama využívat, protože textové zprávy nelze shromažďovat a ukládat způsobem, jakým to pro každou prezidentskou komunikaci nařizuje zákon.

Na článek listu The New York Times dnes reagovala mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Je podle ní jen dalším důkazem, že tento americký deník šíří lživé zprávy.