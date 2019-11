NYT: Bloomberg se aktivně připravuje na boj o Bílý dům

New York - Americký miliardář Michael Bloomberg se aktivně připravuje na prezidentskou kandidaturu, i když oficiálně svůj záměr ještě neoznámil. Napsal to ve čtvrtek list The New York Times (NYT). Bloomberg se podle něj chystá přihlásit jako kandidát na nominaci Demokratické strany v primárkách státu Alabama.

Zakladatel vlivné mediální říše a bývalý newyorský starosta kandidaturu zvažuje dlouhé týdny, definitivní rozhodnutí ale navzdory pokročilé přípravě stále ještě nepadlo, napsal newyorský list. Do Alabamy ale prý už Bloomberg vyslal své zmocněnce, aby shromažďovali podpisy nutné ke kandidatuře v primárních volbách. Uzávěrka přihlášek je dnes.

Bloomberg se ve čtvrtek telefonicky spojil s několika prominentními členy Demokratické strany, aby s nimi svůj plán probral, uvedl NYT. Vlivný člen strany Harry Reid, bývalý nevadský senátor, novinářům řekl, že Bloomberg se ke kandidatuře přímo nevyslovil, ale "důvod telefonátu byl jasný".

Sedmasedmdesátiletý Bloomberg zvažoval kandidaturu už v roce 2016, ale svůj záměr nakonec odvolal. Pokud se odhodlá nyní, způsobí to podle NYT mezi demokraty zemětřesení. S využitím svého obrovského jmění, s liberálním centristickým programem a s kontakty v politickém establishmentu bude podle newyorského listu vážným soupeřem bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který je zatím mezi demokratickými uchazeči o prezidentskou kandidaturu favoritem.