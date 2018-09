Praha - Nyní je podle kominíků nejvyšší čas na kontrolu spalinových cest. Důležité je provést kontrolu do zahájení topné sezony. ČTK to sdělil mluvčí Společenstva kominíků Petr Dušek. Vyhláška stanovuje povinnost objednat kontrolu spalinové cesty jednou do roka. Výjimkou jsou plynové kondenzační kotle, které stačí kontrolovat jednou za dva roky.

Pražští hasiči evidují každý rok zhruba 30 až 40 požárů, které souvisejí s odvodem spalin. "V naprosté většině případů se jedná o špatný stav odvodu spalin, jeho znečištění či špatná instalace," uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Loni tyto požáry způsobily škody 530.000 korun a byly zraněny tři osoby.

Nejlepší je podle Duška provést kontrolu do konce léta, dokud se netopí a kominíci ještě mají čas na klienty. Pokud kominíci navíc krátce před zahájením topné sezony objeví při kontrole větší problém, jeho řešení se může zkomplikovat. "Ne vždy je majitel schopen a ochoten ihned zajistit příslušné stavební úpravy, což může v důsledku vést k požárům či otravám oxidem uhelnatým," uvedl Dušek.

Ceny za kontroly jsou odlišné podle obce. Na vesnicích se platí od 300 do 500 korun, ve větších městech 700 až 1000 korun. "Kominík dává svým razítkem garanci, že spalinová cesta bude fungovat tak, jak má. Pokud pak dojde k nehodě, před soudem bude stát on," dodal mluvčí kominíků.

Od října 2016 do března 2017 požáry způsobené komíny napáchaly po celém Česku škody za 46,9 milionu korun. Zemřel při nich jeden člověk a 30 lidí se zranilo. Za většinu těchto požárů mohl nevyčištěný komín, kde se vznítily saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry. Statistiku za loňskou topnou sezonu zatím hasiči nezveřejnili.