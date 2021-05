Nymburk zvítězil nad Opavou 102:73 a sahá po 17. titulu

Nymburk - Basketbalisté Nymburka zvítězili v úvodním finálovém utkání nad Opavou 102:73 a už jen jeden krok je dělí od 17. mistrovského titulu v historii. V sérii hrané na dva vítězné zápasy se ujali vedení 1:0 a po loňské odmlce způsobené pandemií koronaviru mohou slavit již v pondělí, kdy se na severu Moravy uskuteční od 16:30 druhý duel. Případné třetí finále je v plánu ve středu opět v Nymburku.

"Jsme rádi, že se nám to podařilo. Vždycky rád říkám, že Nymburk nemůže v české lize vyhrát, ale jen prohrát. Pokud vyhrajeme, tak jsme vyhráli, a pokud ne, tak je to senzace. Plán je proto to dokončit příští zápas v Opavě a už to nijak neprodlužovat," řekl po utkání pro ČTK a Radiožurnál nymburský kapitán Vojtěch Hruban.

Středočechy, kteří na domácí scéně kralují nepřetržitě od roku 2004, táhl k triumfu v prvním finále 17 body Jerrick Harding. Dalších 16 bodů nastřílel Retin Obasohan. Opavě nepomohlo ani 15 bodů Radovana Kouřila. Nymburk tak Slezany porazil ve 24. zápase po sobě a v rámci finálových klání natáhl sérii na 27 výher za sebou. Celkem si tak v této sezoně připsal 38. vítězství z 39 zápasů.

"Připravovali jsme se na zápas s tím, že nemáme co ztratit. Kluci k tomu tak přistoupili a hráli jsme velmi pohledný basket. Bohužel jsme ale měli jsme sílu jen na první poločas. Chyběl nám nějaký další zkušený hráč do rotace a absence Filipa Zbránka byla citelnější, než jsme čekali. Nymburk nás pak spláchl rychlým protiútokem a jednoduchými koši po našich chybách," přiznal asistent trenéra Opavy Kryštof Vlček.

Díky uvolňujícím opatřením mohlo utkání navštívit 130 držitelů permanentních vstupenek a ti už od úvodního rozskoku hnali za pomocí bubnů a trumpet Nymburk vpřed. Bojovní hosté z Opavy však dokázali držet s favoritem krok a v závěru první části se dostali dokonce do šestibodového vedení 23:17. Táhl je hlavně rozehrávač Kouřil, který už tou dobou měl na kontě deset bodů.

Obhájci trofeje ale dokázali ještě ztrátu v první části stáhnout na rozdíl jednoho bodu a ve druhé čtvrtině zlepšili jak obranu, tak i napadání soupeřovy rozehrávky. Díky tomu pak utekli za stavu 30:30 do sedmibodového trháku a první poločas přece jen ukončili s vedením o pět bodů. Ač nikdo z nich tou dobou nedosáhl na dvojciferný počet bodů, hned čtyři hráči měli sedm a více bodů.

"Ty šňůry se těžko zastavují. Do rohu vám zabíhají výborní střelci za tři body, a když se k tomu na vás řítí další dva stokiloví rozehrávači jako Obasohan, tak nevíte, co dřív zastavit," uvedl Vlček.

Slezané se po přestávce nevzdávali a dvakrát manko snížili na jeden bod, nicméně jejich snahy o obrat zhatil nejprve šestibodovou šňůrou Hruban a později na sebe brali odpovědnost svými průniky a střelami Obasohan s Hardingem. Nymburk díky nim utekl při další šňůře do vedení 69:55 a Harding měl tou dobou už 15 bodů. Třetí část tak domácí zakončili již s náskokem 17 bodů a v závěrečné desetiminutovce už nedovolili žádné drama.

"To je trochu náš styl, že druhé poločasy jsou lepší než ty první. Zpočátku jsme nechávali Opavu, aby byla agresivnější, později jsme to ale zlepšili a víme, že náš tlak jim dokáže hru nabourat. V závěru bylo i znát, že naše rotace je větší, a Opavě už docházely síly," dodal Hruban.

V poslední minutě pak pokořil Jakub Tůma trojkou stobodovou hranici. Nymburk tak nastřílel v této sezoně Opavě trojciferný počet bodů už počtvrté.

Finále play off basketbalové ligy mužů - 1. zápas

Nymburk - Opava 102:73 (24:25, 48:43, 77:60)

Nejvíce bodů: Harding 17, Obasohan 16, Hruban 12 - Kouřil 15, Slavík 12, Švandrlík 11. Fauly: 14:22. Trestné hody: 21/19 - 12/8. Trojky: 11:11. Doskoky: 44:44.