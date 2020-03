Nymburk zřejmě dohraje play off basketbalové Ligy mistrů v září

Mies (Švýcarsko) - Nymburští basketbalisté by měli spolu s dalšími čtvrtfinalisty dohrát Ligu mistrů na přelomu září a října formou závěrečného turnaje Final Eight. Při pondělní videokonferenci o tom rozhodlo vedení soutěže, která byla přerušena kvůli pandemii koronaviru. Hrát se bude jen na jeden zápas.

Vedení Ligy mistrů už sice stanovilo i přesný termín závěrečného turnaje pro nejlepší osmičku (30. září až 4. října), to se však stále může změnit. Aby se play off mohlo uskutečnit, musí být splněny čtyři podmínky. Musí se otevřít hranice, úřady musí povolit konání sportovních akcí, musí být povoleno hrát s diváky a kluby musí mít dost času na přípravu.

"Nyní se to zdá jako nejpravděpodobnější varianta, ale je možné, že se situace v Evropě bude měnit v pozitivním i negativním smyslu. Nikdo tak nedokáže odhadnout, jak to bude v září vypadat s cestováním. Takže je možné, že tato varianta bude ještě přehodnocena," uvedl výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček v tiskové zprávě.

Nymburk, který jako vítěz základní části v osmifinále vyřadil tureckou Bandirmu a ve čtvrtfinále ho čeká AEK Atény, by uvítal jiné řešení než odklad na září. Nyní je totiž možné, že kluby se na závěrečném turnaji představí se zcela odlišnými kádry, protože hráčské smlouvy platí do června a přes léto se týmy obměňují.

Nymburk má pod smlouvou jen české hráče až na pivota Martina Peterku, cizinci mají pouze opce a budou řešit případné nabídky. "Na jednu stranu jsme rádi, že se sezona dohraje a z povedené kampaně budeme něco mít. Ale bude to jiná soutěž s jinými týmy a než konec jedné sezony, to bude spíš začátek druhé," uvedl křídelní hráč Vojtěch Hruban.

"A ať už bude konec jakýkoliv, tak tam vždycky bude viset otazník ve složení týmů a v tom, jak k tomu ty týmy přišly a tak podobně. Jsem rád, že se sezona dohraje, ale musíme počítat s tím, že to vždycky bude zpochybnitelné a hrát budou úplně jiné týmy," přidal.

"Je pravdou to, co se objevilo v médiích, že my a třeba Hapoel Jeruzalém jsme z této myšlenky nebyli nadšení a stojíme si za tím. Připadala nám lepší jiná řešení, než dohrávání v září, kdy by docházelo k míchání sezon," uvedl Šimeček. "Nicméně si uvědomujeme i ekonomickou a marketingovou stránku věci. Bereme to jako jednu z možností, ke které se ne zcela přikláníme, ale pokud to tak bude, budeme to akceptovat," dodal.

"My se přikláníme k tomu, abychom zakončili sezonu co nejdříve a soustředili jsme se na novou sezonu. Ale po zvážení všech pozitiv rozumíme tomu, co dobrého by to mohlo přinést. My jsme byli vždy otevření diskuzi," řekl Šimeček, podle kterého by Liga mistrů mohla využít současnou situaci k radikálním změnám.

"Celá tato situace otevřela otázky nejen ohledně zakončení sezony, ale i ekonomické, marketingové, právní otázky, řešení hráčských smluv a podobně. Bereme to tak, že teď je příležitost začít nastavovat nová pravidla a čeká nás hodně práce s přehodnocováním a přenastavováním systému," prohlásil Šimeček.