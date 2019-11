Nymburk zdolal v Lize mistrů Mornar Bar 91:74 a drží druhé místo

Praha - Basketbalisté Nymburka zdolali v 6. kole Ligy mistrů doma černohorský celek Mornar Bar 91:74 a po páté výhře pevně drží druhé místo ve skupině C. Poslední celek tabulky sice v pražské hale Královka rychle prohrával už o 18 bodů, ale potom ještě donutil českého šampiona o vítězství více bojovat. Nejlepší střelec utkání Vojtěch Hruban předvedl s 28 body rekordní zápis Nymburka v této sezoně Ligy mistrů.

"Nerodilo se to lehce. Mornar Bar nemá špatný tým. Co jsme viděli na videu, tak se vždycky se soupeři drží do poslední čtvrtiny a pak z nějakého důvodu odejdou. Mají velké individuality na útočné polovině, v obraně to bylo u nich trošku slabší. Nebylo to moc pěkné utkání na koukání, i když pár kluků předvedlo super výkon," řekl pivot Nymburka Petr Benda.

V dalším utkání v úterý 3. prosince v Řecku proti Peristeri načne Nymburk sérii tří zápasů venku. Potom se představí ještě na hřišti německého Bambergu a tureckého Gaziantepu. Domů se vrátí až 7. ledna při zápase proti VEF Riga a tento duel bude hrát jako jediný nikoliv v Praze, ale doma v Nymburce.

Čekání na první koš ukončil až po 130 vteřinách hry po individuální akci smečí Hankins a na vyrovnání soupeře zareagoval Nymburk devítibodovou šňůrou. Domácí brzy unikli až na rozdíl 18 bodů a za tu dobu stihli Hruban 13 bodů a Dalton pět doskoků.

Soupeř ale už osmibodovou šňůrou na konci první čtvrtiny ukázal, že rozhodně nebude odevzdaným soupeřem, a dvacet sekund před poločasem už to bylo jen o čtyři body. Do kabiny navíc za technický faul po předchozím nesportovním z první části putoval Almeida. Lepší náladu zbytku domácího týmu na cestu do šatny zařídil ještě trojkou Dalton.

Nymburku se podařilo ve třetí čtvrtině odskočit i na 12 bodů. Ve 29. minutě se o to postaral veterán Benda, který nejdříve předvedl obranný doskok a protiútok zakončil smečí. "Trénuju to už od srpna a konečně jsem se k tomu dostal. Byla to moje první smeč a jsem rád, že jsem udělal radost klukům z lavičky. Aspoň budou mít o čem mluvit," smál se sedmatřicetiletý Benda.

"Nebuďme nefér. On to občas ukáže, že ty nohy ještě vyskočit nezapomněly. Bylo to zrovna ve fázi, kdy se dostali na nějakých deset bodů. To byla velká vzpruha," doplnil Hruban.

Hned na startu závěrečné čtvrtiny zařídil čtrnáctibodový náskok trojkou Hruban a domácí už soupeři zápas zdramatizovat neumožnili. Patnácti body a osmi doskoky patřil mezi hlavní hvězdy utkání Hayden Dalton.

"On působí nenápadně, na hřišti o něm takřka nevíte a pak se podíváte a on má deset bodů a osm doskoků, takže takový hráč je vždy potřeba. Zároveň udělá dost černé práce, jako všichni má lepší i horší zápasy, ale dneska na tom hřišti odvedl velký kus práce," chválil Hruban.

Basketbalová Liga mistrů - 6. kolo:

Skupina C:

ERA Nymburk - KK Mornar Bar 91:74 (24:14, 43:36, 69:58)

Nejvíce bodů: Hruban 28, J. Bohačík a Dalton po 15 - Pullen a Waller po 17, Bjelica 12. Fauly: 18:15. Trestné hody: 8/7 - 18/15. Trojky: 10:11. Doskoky: 41:40.

Gaziantep - Nižnij Novgorod 79:76, Bamberg - Peristeri 72:69.

Tabulka:

1. Tenerife 6 6 0 449:408 12 2. Nymburk 6 5 1 497:440 11 3. Bamberg 6 4 2 434:430 10 4. Nižnij Novgorod 6 3 3 452:440 9 5. Peristeri 6 3 3 442:430 9 6. Gaziantep 6 2 4 433:446 8 7. VEF Riga 6 1 5 435:485 7 8. Mornar Bar 6 0 6 432:495 6