Nymburk vypověděl smlouvu kapitánu Pumprlovi, končí také Peterka

Nymburk - Kapitán nymburských basketbalistů Pavel Pumprla dostal od klubu výpověď. Vedení šestnáctinásobného českého mistra se k tomuto kroku rozhodlo kvůli přestavbě týmu před novou sezonou. Bývalému kapitánovi české reprezentace, s níž obsadil loni na mistrovství světa v Číně šesté místo, však možná nabídne novou smlouvu, zřejmě s nižším platem. V klubu končí další reprezentant Martin Peterka, který nabízený nový kontrakt nepodepsal.

"Pavlovi teď samozřejmě nic nebrání v tom, aby jednal i s jinými týmy, pokud bude chtít. My si jeho odvedené práce pro Nymburk velmi vážíme, ale v současné situaci musíme pozorně skládat nový tým a při tom zohlednit spoustu věcí," uvedl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský v tiskové zprávě.

Kvůli dopadům pandemie koronaviru si finančně pohorší i trenér Nymburka Oren Amiel, který prodloužil s klubem smlouvu na další rok. "Vzhledem k tomu, že jsme se s trenérem Amielem domluvili na další spolupráci až v minulých dnech, je skládání týmu teprve v začátcích. A situaci kolem Pavla Pumprly jsme museli řešit do konce června. Proto jsme se rozhodli smlouvu vypovědět a začít s čistým štítem. Musíme zohlednit jak ekonomické, tak sportovní faktory. Nevylučujeme, že Pavlovi nabídneme novou smlouvu, ale toto rozhodnutí jsme nechtěli udělat unáhleně a pod tlakem do konce června," prohlásil Sokolovský.

Pumprla odehrál za Nymburk sedm sezon a s 370 zápasy mu patří šesté místo v klubové historii. S 2822 body je devátý. V letech 2012 až 2016 působil ve Španělsku a Belgii. Na domácích palubovkách hrál také za Opavu a Prostějov.

Po pěti sezonách opustí Nymburk reprezentační pivot Peterka. Vedení klubu mu nabídlo nový kontrakt s podobnými podmínkami jako dosud, ale účastník loňského MS ho nepodepsal. Klub se vzhledem k tomu dohodl na pokračování spolupráce s americkým křídelníkem Haydenem Daltonem i pro příští sezonu.

Nymburský klub měl zájem, aby Peterka zůstal. "Nemohli jsme však vyhovět požadavku smlouvu vylepšit, jelikož jsme vzhledem k celosvětové ekonomické situaci nuceni snížit rozpočet, abychom zajistili hladký průběh sezony. Zároveň to ale nic nemění na našich ambicích, které nadále zůstávají vysoké. To znamená triumf v české lize a bojovat o co možná nejlepší umístění v Lize mistrů," uvedl výkonný ředitel Ondřej Šimeček.

Pětadvacetiletý rodák z Pardubic Peterka přišel do Nymburka v roce 2015 a odehrál za tým 277 zápasů. Získal čtyři mistrovské tituly, v lize měl průměry osm bodů a čtyři doskoky na zápas. "Důvodem (odchodu) ale nejsou finance, jak si možná většina myslí. Hrál jsem zde pět let, má pozice se bohužel neměnila a já jsem chtěl hrát víc minut. Proto jsem se rozhodl pro novou výzvu a změnu klubu," uvedl Peterka na facebooku. O novém působišti neinformoval.

Smlouvu Nymburk podepsal s patnáctiletým odchovancem Martinem Studnickým. Talentovaný hráč vysoký 204 centimetrů bude s A týmem částečně trénovat, hrát zatím bude dál v mládežnických kategoriích.