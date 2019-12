Nymburk vyhrál v Lize mistrů v Bambergu, Hruban dal 20 bodů

Bamberg (Německo) - Nymburští basketbalisté v Lize mistrů vyhráli na palubovce německého Bambergu 84:80 a upevnili si druhé místo ve skupině C. Český šampion přitom v utkání prohrával až o 12 bodů a v závěru otočil stav ze 78:80. Nejlepším střelcem utkání se stal s 20 body Vojtěch Hruban, jehož proměněný trestný hod 46 sekund před koncem byl nakonec vítězný.

Nymburk ve druhém ze série tří vystoupení venku zabral po porážce na hřišti řeckého Peristeri 65:75 a připsal si šestou výhru z osmi utkání. Proti Bambergu navázal na vítězství z Prahy 91:71. Další duel čeká Nymburk za týden v Turecku proti Gaziantepu.

"Je to super. Ukázali jsme v zápase velký charakter a velkou bojovnost. Ale hlavně to byla strašně důležitá výhra. V tuhle chvíli na Bamberg, který je v současné době vlastně náš největší konkurent, máme najednou tři výhry, protože máme ještě lepší vzájemné skóre. Byla to výhra do tabulky, která se počítá v podstatě za dvě," řekl Hruban.

Vstup do utkání se hostům nevydařil a po třech a půl minutách prohrávali 2:11. Na konci první čtvrtiny Nymburk snížil na rozdíl tří bodů, ale nástup do druhé desetiminutovky opět vyšel Bambergu a vedl 34:22. Středočeši, kterým se v úvodu druhé čtvrtiny zranil kapitán Pavel Pumprla, dokázali před poločasem jít poprvé do vedení 44:43 díky smeči Zacha Hankinse.

Přestože šli do pauzy se ztrátou bodu, po ní se dostali dvakrát i do sedmibodového vedení. Jenže Bamberg odpověděl a vedl až 71:61. Poslední čtvrtina ale patřila Nymburku. A přestože domácí dvě minuty před koncem ještě získali vedení 79:76, zápas nevyhráli. Po třech klíčových bodech si v dramatické koncovce připsali Deishuan Booker a Hruban.

"Ukázalo to dneska vnitřní sílu týmu. Bojovali jsme o každý balón. To ale o sobě víme. Předvedli jsme hlavně to, že umíme hrát v klidu, a nezpanikařili jsme, když to šlo do háje. To se nám stalo třeba v Gaziantepu a poučili jsme se z toho. Dokázali jsme dát kloudný koš a opřít se o obranu," dodal Hruban.

Skupina C:

Brose Bamberg - ERA Nymburk 80:84 (24:18, 45:44, 71:64)

Nejvíce bodů: Sengfelder 17, Olinde 13, Lee 11 - Hruban 20, Booker a Hankins po 14, Dalton 13. Fauly: 21:18. Trestné hody: 20/16 - 25/18. Trojky: 10:8. Doskoky: 35:37.

Nižnij Novgorod - Tenerife 75:72.

Tabulka:

1. Tenerife 8 7 1 603:547 15 2. Nymburk 8 6 2 646:595 14 3. Nižnij Novgorod 8 5 3 607:590 13 4. Bamberg 8 4 4 578:596 12 5. Peristeri 7 4 3 517:495 11 6. Gaziantep 7 2 5 510:530 9 7. VEF Riga 7 1 6 513:565 8 8. Mornar Bar 7 1 6 516:572 8