Nymburk - Basketbalisté Nymburku v 10. kole Ligy mistrů vybojovali důležité vítězství 78:71 nad Lietkabelisem Panevežys, které jim zvýšilo šanci na umístění do šestého místa a pokračování v pohárech i po základní skupině C. Nyní mají shodnou bilanci právě jako litevský soupeř, který ale udržel lepší bilanci ze vzájemných zápasů díky domácí výhře o 11 bodů. Opavu čeká těžký zápas na palubovce druhého týmu skupiny Benátek.

"Zase nás to stálo moc sil a nebylo to přesvědčivé. Čtyřikrát jsme dole, čtyřikrát se dokážeme zvednout. Hlavní je však výhra. Sice už ta nejlepší čtyřka pro play off asi není reálná, ale pořád máme o co hrát. A to o Europe Cup. Nikdo z nás nechce skončit ve skupině na začátku února," řekl pivot Petr Benda.

Jeho tým začal nervózně a v první čtvrtině prohrával už o devět bodů. Pak ale český mistr výrazně zlepšil obranu, další pasáž vyhrál 18:2 a skóre otočil. Domácí si dokázali poradit i se zónovou obranou a zdálo se, že dostávají zápas pod kontrolu.

Litevci se hádali, jejich trenér dostal za protesty technickou chybu a Nymburk byl na koni. Poločasová přestávka však Lietkabelisu pomohla. Tým se uklidnil, v úvodu druhé půle přestřílel soupeře 15:2 a Nymburk se opět dostal do problémů.

"Bylo to nahoru dolu, ale to tak u nás v této sezoně je. Ale tentokrát jsme byli víc koncentrovaní na koncovku," uvedl Jaromír Bohačík. Právě on byl v poslední čtvrtině lídrem. Domácí velmi dobře doskakovali a pět minut před koncem Bohačík trojkou zajistil vedení 66:64 a nastartoval závěrečnou snahu o výhru alespoň o dvanáct bodů, která by zajistila Nymburku lepší vzájemnou bilanci.

"Už delší dobu Boči (Bohačík) ukazuje, v jakého hráče vyrostl. Má ohromné sebevědomí. I když nebyl tolik ve hře, tak to v rozhodující chvíli vzal na sebe," řekl Benda.

Bohačík nadále táhl domácí a dal ve druhé půli 16 ze svých 20 bodů, ale Lietkabelis ubránil koncovku na přijatelnou prohru o sedm bodů. Nyní mu proto stačí v závěrečných kolech uhrát stejný počet výher jako Nymburk, aby se před ním udržel v tabulce.

"Na konci už jsme se soustředili jen na to, abychom neudělali nějakou hloupost, protože na těch dvanáct bodů bychom to nedotáhli ani s kouzelnou hůlkou. Hlavní je výhra, ta je teď nejdůležitější. I z pohledu příjemnější regenerace, když nás teď čeká každý druhý den zápas," prohlásil Bohačík.

"Trefil jsem něco zvenku. Začátek z mé strany nebyl dobrý v útoku ani obraně, tak jsem rád, že mi tam pak na konci něco padlo, protože tahle výhra byla hodně důležitá. Celkově můžeme mít dobrý pocit z obrany. Na ni jsme se teď hodně soustředili," dodala reprezentační opora.

Basketbalová Liga mistrů - 10. kolo, skupina C:

Nymburk - Lietkabelis Panevežys 78:71 (19:28, 37:32, 53:55)

Nejvíce bodů: J. Bohačík 20, Lawrence 16, Benda 8 - Wilson 18, Kariniauskas 9, Dimec a Valinskas po 8. Fauly: 19:20. Trestné hody: 25/17 - 16/12. Trojky: 9:5. Doskoky: 47:37.

20:00 Bamberg - AEK Atény,

20:30 Fuenlabrada - Dijon.

1. AEK Atény 9 8 1 729:678 17 2. Jeruzalém 9 7 2 783:692 16 3. Bamberg 9 6 3 759:727 15 4. Antverpy 9 5 4 742:713 14 5. Lietkabelis 10 3 7 748:779 13 6. Nymburk 10 3 7 770:822 13 7. Fuenlabrada 9 3 6 699:767 12 8. Dijon 9 2 7 684:736 11