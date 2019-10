Nymburk v poslední sekundě prodloužení porazil v LM Gaziantep

Praha - Nymburští basketbalisté vyhráli i druhý zápas v Lize mistrů. S tureckým Gaziantepem sice promarnili vedení o 20 bodů, ale nakonec zvítězili 74:72 po prodloužení. O úspěchu středočeského celku rozhodl v poslední sekundě nastavení Zach Hankinks. Nymburk navázal na výhru nad čtvrtým týmem minulého ročníku Bambergem, se kterým si před týdnem rovněž v pražské hale Královka poradil 91:71.

"Ukázali jsme, jak silný tým jsme. Když se nedařilo, tak jsme dokázali přepnout z horšího psychického i fyzického stavu a dovedli jsme zápas do vítězného konce," řekl Petr Benda, který byl s 16 body nejlepším střelcem domácích. "Byli jsme favoritem a jsem rád, že jsme to potvrdili. Teď nás čeká zápas venku a pojede se nám tam lépe," dodal.

Zatímco zápas s Bambergem rozhodli domácí už v úvodní čtvrtině, kterou vyhráli o 19 bodů, dnes se rozjížděli pomaleji. Úvodu dominovaly obrany a nepřesnosti v útoku a první koš padl až po třech minutách. Pak se Středočeši i přes tvrdou defenzivu hostů dostali do tempa a první poločas, ve kterém vedli až o 20 bodů, ovládli 41:28.

Na začátku třetí čtvrtiny si Nymburk vybral slabší chvíli a dovolil soupeři snížit na rozdíl dvou bodů. Gaziantep ucítil šanci a i když jeho nápor trojkami za stavu 43:41 a 50:46 na chvíli zastavil Martin Peterka, hosté dokázali skóre otočit a vypracovali si až čtyřbodový náskok.

Domácí však zabrali a díky Pavlu Pumprlovi a Bendovi se dostali do vedení. Jenže hosté trojkou pět sekund před koncem srovnali na 65:65. Tři sekundy před sirénou mohl rozhodnout Hankins, ale ani jeden z trestných hodů neproměnil a utkání šlo do prodloužení.

"Hlavně Pampi (Pumprla) měl na vítězství obrovskou zásluhu, především v obraně to byl klíčový hráč," uvedl Peterka. "Turci po přestávce dost přitvrdili, vnutili nám jejich styl hry a sklouzlo to k tomu, že se hrálo jeden na jednoho. Vítězství je strašně cenné, vyhrát dva zápasy doma je super start do sezony," dodal.

Dramatický závěr mělo i nastavení. V něm za stavu 69:68 pro Nymburk fauloval Jaromír Bohačík a Drew Crawford dvěma trestnými hody poslal půl minuty před koncem hosty do vedení. Český reprezentant sice vzápětí chybu odčinil trojkou, ale Crawford pět sekund před koncem srovnal.

Poslední slovo patřilo Nymburku. Po akci Ivana Almeidy napravil selhání v závěru normální hrací doby Hankins a svým košem rozhodl. "Zach to napravil tím nejlepším způsobem, co mohl. Když si představím situaci, že bychom prohráli, tak by nás to dost srazilo," řekl Pumprla.

"Je vidět, že cizinci do naší hry zapadli. Máme sice hodně co zlepšovat a to co předvádíme, určitě není náš vrchol, ale věřím, že postupem času to bude lepší a lepší," přidal Benda. Nymburk čeká další zápas Ligy mistrů příští týden ve středu na palubovce VEF Riga.

Basketbalová Liga mistrů - skupina C, 2. kolo:

Nymburk - Gaziantep (Tur.) 74:72 po prodl. (18:13, 41:28, 53:46, 65:65)

Nejvíce bodů: Benda 16, Hankins 14, Almeida 10 - Crawford 20, Ögüt 14, Hagins 13. Fauly: 14:22. Trestné hody: 22/14 - 14/12. Trojky: 6:8. Doskoky: 55:41.

Mornar Bar - Tenerife 74:81.

Tabulka:

1. Nymburk 2 2 0 165:143 4 2. Tenerife 2 2 0 162:141 4 3. VEF Riga 1 1 0 80:74 2 4. Peristeri 1 1 0 70:64 2 5. Gaziantep 2 0 2 136:144 2 6. Mornar Bar 2 0 2 148:161 2 7. Nižnij Novgorod 1 0 1 67:81 1 8. Bamberg 1 0 1 71:91 1