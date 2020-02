Nymburk v osmifinále LM narazí na Bandirmu

Ilustrační foto - Utkání závěrečného 14. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Peristeri, 4. února 2020 v Praze. Hayden Dalton z Nymburka.

Ilustrační foto - Utkání závěrečného 14. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Peristeri, 4. února 2020 v Praze. Hayden Dalton z Nymburka. ČTK/Deml Ondřej

Mies (Švýcarsko) - Nymburští basketbalisté v osmifinále Ligy mistrů nastoupí proti tureckému celku Bandirma. Středočeši sérii hranou na dvě vítězství odstartují doma a hrát se bude 3., nebo 4. března. V případě postupu narazí výběr trenéra Orena Amiela na lepšího z dvojice AEK Atény - Bonn.

"Musím říct, že se naplnilo moje očekávání a dostali jsme toho nejtěžšího možného soupeře. Ale na našich ambicích se nic nemění. Chceme prolomit prokletí a postoupit z prvního kola. A takhle bychom mluvili, i kdybychom dostali jiného soupeře," řekl v nahrávce pro média křídelní hráč Vojtěch Hruban.

Nymburk se v play off Ligy mistrů představil zatím dvakrát a vždy vypadl v prvním kole. Při premiéře soutěže v ročníku 2016/17 o jediný bod nestačil na italské Sassari, o rok později podlehl pozdějšímu vítězi AEK Atény. V minulé sezoně středočeský celek skončil už v základní skupině.

"Bylo by fajn oplatit AEK vyřazení, kdybychom postoupili. Ale je otázka, jestli oni vůbec půjdou dál, protože Bonn má výbornou sezonu," přidal Hruban a poukázal na to, že ve čtvrtfinále může Nymburk narazit i na dva bývalé hráče, protože v Aténách hraje Kendrick Ray a v Bonnu Eugene Lawrence. "Bylo by fajn se potkat," uvedl Hruban.

Český mistr prošel do vyřazovací části jako nejlepší tým Ligy mistrů. S bilancí dvanácti výher a dvou porážek vyhrál svoji skupinu před loňskými finalisty z Tenerife. Díky umístění v základní části začnou Středočeši play off doma a výhodu domácího prostředí budou mít i v případném třetím, rozhodujícím zápase.

Proti Bandirmě nastoupí doma 3., nebo 4. března, o týden později pak Nymburk čeká nepříjemný transfer do Turecka zahrnující tříhodinovou cestu trajektem přes Marmarské moře. Případný rozhodující třetí zápas v pražské hale Královka by byl na programu 17., nebo 18. března.

"Z těch variant je to i nejhorší možná cesta, ale už jsme si ji vyzkoušeli," připomněl Hruban rok 2016, kdy Nymburk v Lize mistrů na palubovce Bandirmy prohrál 69:75. "Největší výzva bude atmosféra, protože mají malou, uzavřenou halu, kde fanoušci dokážou udělat opravdový kotel," dodal.

Bandirma patří k nejofenzivnějším týmům soutěže. K jeho ústředním postavám patří pětice Američanů v čele s Emanuel Terrym, který má průměr 12 bodů a 10 doskoků na zápas a za sebou má i dvě krátká působení v NBA ve Phoenixu a Miami.

V případě postupu bude mít Nymburk i ve čtvrtfinále výhodu domácího prostředí pro eventuální rozhodující zápas. Vítězové čtvrtfinále postoupí do závěrečného turnaje Final Four, o jehož dějišti se teprve rozhodne.

Los Ligy mistrů basketbalistů v Miesu (Švýcarsko):

Osmifinále: Nymburk - Bandirma, Hapoel Jeruzalém - Peristeri, Zaragoza - Leitkabelis, Türk Telekom Ankara - Besiktas Istanbul, Tenerife - Oostende, Sassari - Burgos, Dijon - Nižnij Novgorod, AEK Atény - Bonn.

Čtvrtfinále: Nymburk/Bandirma - AEK Atény/Bonn, Hapoel Jeruzalém/Peristeri - Sassari/Burgos, Zaragoza/Leitkabelis - Tenerife/Oostende, Türk Telekom Ankara/Besiktas Istanbul - Dijon/Nižnij Novgorod.