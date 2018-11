Nymburk - Bamberg, utkání 7. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů, 20. listopadu 2018 v Praze. Zleva Vojtěch Hruban z Nymburka a Augustine Rubit z Bambergu.

Praha - Nymburští basketbalisté v 7. kole Ligy mistrů prohráli doma v Praze na Královce s Bambergem 78:84. Porážka s bývalým účastníkem Evropské ligy pro ně byla už pátou v soutěži, což je více než za celou základní část v minulé sezoně. Zkomplikovali si tak boj o postupovou čtyřku ze skupiny C, na kterou nyní ztrácejí dvě výhry. Opava utrpěla debakl 77:114 na hřišti Bonnu a prohrála pošesté za sebou.

"Postupová situace není růžová, ale dnes to byla prohra v podstatě proti euroligovému týmu a šance byly vyrovnané. Druhou půlku skupiny budeme hrát více doma, opravdu doma v Nymburce, tak ještě neskládáme zbraně a budeme bojovat o postup," řekl Vojtěch Hruban.

Nymburk se v pražském azylu chvíli hledal a v první čtvrtině prohrával o devět bodů. Pak ale zavelel Jaromír Bohačík a šňůrou 9:0 domácí srovnali. Od té doby se hrálo vyrovnané utkání, ve kterém měl mírně navrch český mistr.

Když ve třetí čtvrtině Martin Peterka dvěma trojkami odstartoval nymburskou šňůru čtyř tříbodových košů, vedli domácí dokonce o osm bodů. Jenže pak se jim přestalo dařit v útoku a Bamberg postupně získal vedení zpět.

Německý tým těžil zejména ze hry silných pivotů zády ke koši. Elias Harris takto dal dvě minuty před koncem koš s faulem a poslal Bamberg do tříbodového vedení. "Špatně jsme řešili obranu na pivota, kdy to tam oni na něj cpali. Závěr jde za námi pivoty. Kdybychom alespoň jednou ubránili jejich hru zády ke koši, mohlo to dopadnout jinak. Obrana ale celkově nebyla špatná, jen musíme stabilizovat výkony," komentoval závěr nejzkušenější nymburský hráč Petr Benda.

Nymburk ještě mohl duel zvrátit, ale 20 vteřin před koncem při jednobodovém rozdílu Eugene Lawrence neproměnil nájezd. Při závěrečném pokusu o vyrovnávací trojku přišla ztráta a úmyslný faul, který soupeř využil k dalšímu navýšení skóre.

"Dělali jsme špatná rozhodnutí a průšvih byl v tom, že jsme nedokázali vystřelit tu poslední střelu," litoval Hruban. "Rozhodlo několik drobností. Je to komplikace, ale ještě je polovina zápasů před námi. Samozřejmě jsme chtěli mít o nějakou výhru víc, ale jedeme dál. Teď nás po reprezentační pauze čeká důležitý zápas s Dijonem, který musíme vyhrát. Pořád máme šanci," dodal pivot Martin Peterka, který byl s 13 body druhým nejlepším střelcem Nymburku po Jaromíru Bohačíkovi, jenž dal 16 bodů.

Basketbalová Liga mistrů - 7. kolo:

Skupina C:

Nymburk - Bamberg 78:84 (20:23, 46:43, 65:62)

Nejvíce bodů: Bohačík 16, Peterka 13, Wright 12, Hruban 9 - Rubit 22, Zisis 14, Harris 13, Jelovač a Rice po 9. Fauly: 22:24. Trestné hody: 31/25 - 26/21. Trojky: 7:5. Doskoky: 40:34.

1. Jeruzalém 6 5 1 530:467 11 2. AEK Atény 6 5 1 495:468 11 3. Bamberg 7 4 3 583:565 11 4. Antverpy 6 3 3 506:500 9 5. Fuenlabrada 6 3 3 489:512 9 6. Nymburk 7 2 5 538:582 9 7. Lietkabelis 6 2 4 465:467 8 8. Dijon 6 1 5 426:471 7