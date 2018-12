Nymburk - Basketbalisté Nymburku v osmém kole Ligy mistrů prohráli doma s Dijonem 78:89 a dělí se s ním o poslední místo ve skupině C. S bilancí dvou výher a šesti porážek tak už budou šest kol před koncem základní části jen obtížně bojovat o první čtyři místa pro postup do play off a budou se muset soustředit hlavně na páté a šesté místo, zaručující postup do FIBA Europe Cupu. Dijon má rovněž dvě výhry a obě proti Nymburku.

Nymburk se v poslední době trochu trápil i v české lize a také dnes ukazoval, že není v ideální formě. Problém měl s odskakujícími hráči po cloně i na doskoku a dobrý výkon nepodal ani v útoku kvůli soupeřově dotěrné obraně. Když se přidaly chyby a zbytečné ztráty, začal Dijon unikat a už v první půli si vytvořil náskok 14 bodů.

Velmi dobře hrál rozehrávač francouzského celku David Holston, který proměňoval i střely z velké dálky s klaksonem, jako v poslední vteřině poločasu.

Ve třetí čtvrtině zavelel Vojtěch Hruban, dal devět ze svých 24 bodů a Nymburk začal až sedmnáctibodový náskok Dijonu pomalu snižovat. Tři minuty před koncem se přiblížil na šest bodů, ale pak opět zaúřadoval jen 172 centimetrů vysoký Holston a pěti body po sobě definitivně rozhodl.

Utkání 8. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů:

--------

Nymburk - Dijon 78:89 (17:20, 37:51, 60:71)

Nejvíce bodů: Hruban 24, Benda a Wright po 12, Lawrence 8 - Holston 20, Loum 13, Emegano, Chasssang a Pearson po 12. Fauly: 17:17. Trestné hody: 14/10 - 12/8. Trojky: 6:11. Doskoky: 36:32.

Tabulka:

1. Jeruzalém 7 6 1 616:539 13 2. AEK Atény 7 6 1 566:532 13 3. Bamberg 7 4 3 583:565 11 4. Lietkabelis 7 3 4 543:534 10 5. Antverpy 7 3 4 570:571 10 6. Fuenlabrada 7 3 4 556:590 10 7. Dijon 8 2 6 587:635 10 8. Nymburk 8 2 6 616:671 10