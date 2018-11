Ilustrační foto - ČEZ Basketball Nymburk - AEK Atény, utkání 2. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů, 16. října 2018 v Praze. Zleva Dušan Šakota z AEK, Jaromír Bohačík z Nymburka a Jonas Maciulis z AEK.

Ilustrační foto - ČEZ Basketball Nymburk - AEK Atény, utkání 2. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů, 16. října 2018 v Praze. Zleva Dušan Šakota z AEK, Jaromír Bohačík z Nymburka a Jonas Maciulis z AEK. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Zatímco v minulém kole měli oba čeští zástupci v basketbalové Lize mistrů "španělský týden", dnes zase shodně narazí na německé vyzyvatele. Nymburk se v Praze na Královce utká od 18:30 s Bambergem, který ještě v minulé sezoně hrál Evropskou ligu. Opava se představí na palubovce Bonnu.

Nymburk musí podruhé v sezoně opustit své domovské sportovní centrum kvůli nevyhovujícímu zázemí a soupeře přivítat v Praze. Po Aténách to bude Bamberg, který patří k přímým konkurentům v boji o postup ze skupiny. Dosud vyhrál tři ze šesti zápasů, a pokud by se Nymburku povedlo zvítězit, dotáhl by se na něj v tabulce.

Zatímco Nymburk se pokusí navázat na překvapivou výhru ve Fuenlabradě, Opava by ráda ukončila sérii pěti porážek. Bonn přitom patří k nejslabším ve skupině a český vicemistr by proto nemusel být bez šancí. Potřebuje však udržet se soupeřem krok déle než do poločasu jako v minulých duelech.