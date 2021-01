Nymburk smetl Dijon 94:54 a přiblížil se v Lize mistrů postupu

Nymburk - Basketbalisté Nymburka v 5. kole Ligy mistrů doma deklasovali dosud neporažený Dijon 94:54 a vedou skupinu B o dva body právě před francouzským týmem, který má k dobru utkání s Tofasem Bursa. Svěřenci trenéra Orena Amiela se přiblížili postupu do osmifinálové skupiny, kterým jim může zajistit v úterý výhra Dijonu nad tureckým klubem. V opačném případě o něj budou bojovat v úterý 19. ledna doma proti Tofasu.

V dresu vítězů zazářil 20 body a šesti asistencemi belgický rozehrávač Retin Obasohan. Nymburk oplatil Dijonu dva měsíce starou porážku 61:85 z Francie a překlopil tak bilanci ve vzájemných zápasech na svou stranu. V úvodním duelu hráli Středočeši po třítýdenní zápasové pauze kvůli nákaze koronavirem a bez tréninku po opatřeních v tuzemsku.

Nymburk prohrával jen jednou hned v úvodu po jednom ze dvou proměněných trestných hodů Jarona Johnsona, jinak na palubovce domácí haly v utkání hraném opět bez diváků kraloval. Sedmibodovou a vzápětí osmibodovou šňůrou unikl na rozdíl 15:4. Už v první čtvrtině měl náskok i 17 bodů a do šatny šel o poločase s vedením o 29 bodů.

"Začali jsme agresivně a pomohlo nám, že oni minuli několik otevřených střel. Měli jsme ale svou strategii a ta fungovala. Bojovali a hráli jsme s energií a přístupem, jaký od našich hráčů očekáváme. Díky tomu přišlo sebevědomí. Je to pro nás velké vítězství, ale nechceme se tím nechat uspokojit. Stále se chceme zlepšovat a hrát takto dobře pravidelně," řekl domácí trenér Amiel.

Nymburk tentokrát netáhl střelecky kapitán Vojtěch Hruban, který zaznamenal jen osm bodů a neprodloužil svou rekordní sérii v soutěži, kdy dokázal v devíti zápasech po sobě nastřílet alespoň 16 bodů. Vedle Obasohana měli dvouciferný počet bodů Jerrick Harding (14), Stephen Zimmerman (12), Hayden Dalton (11) a Petr Benda (10).

"Byl to od nás dobrý zápas, pořádně jsme zabojovali. Ale stále máme ještě na čem pracovat a musíme se soustředit na další zápasy. V prvním utkání jsme byli zatavení, ale teď jsme jim to chtěli vrátit. Ta energie a intenzita tam byla od prvních minut," uvedl Zimmerman.

"Pět bloků je hezkých, tolik jsem jich v Lize mistrů ještě asi neměl. Rád bych měl i více doskoků, ale já se hlavně snažil držet jejich pivota na zádech a míče pak sbírali ostatní, hlavně Hayden Dalton. Jsem rád, že se nám povedlo zaskočit soupeře a pak to udržet. Věděli jsme, že prvních pět minut druhé půle bude důležitých a zvládli jsme to, soupeře jsme nepustili zpět do zápasu," dodal americký pivot.

Ve třetí čtvrtině vyšplhal náskok domácích až na 37 bodů a nakonec jej ještě vylepšili na 40 bodů. Suverén české scény porazil Dijon ve čtvrtém vzájemném utkání v Lize mistrů poprvé. Navíc si připsal druhou nejvyšší výhru v soutěži. Nymburským maximem zůstává vítězství 114:70 z domácího duelu s Aarhusem z 6. prosince 2016.

"V této sezoně nelze nic poměřovat s předchozími zápasy, protože každý tým musí řešit nějaké problémy. Koronu, lockdowny, velké pauzy mezi zápasy, mnoho zápasů v krátkém čase. Nikdy nevíte, jaká výzva vás čeká. Takže se nedá nic porovnávat. My k tomu přistupujeme tak, že vždy chceme hrát tak, jako by to byl náš poslední zápas, protože nikdy nevíte, co se pak stane a kdy zas budeme moci hrát," prohlásil Amiel.

"Dijon považuji za tým s jedním z nejlepších systémů, proti jakým jsem kdy hrál. Dnes jsme se s tím dokázali popasovat, ale oni evidentně museli mít nějaký problém. Třeba to, že teď dlouho žádný zápas nehráli. Ale já nelituji sám sebe, tak nebudu litovat je. Je to pro nás prostě velké vítězství proti týmu opravdu vysoké úrovně s opravdu kvalitním koučem a hráči," dodal Amiel.

Basketbalová Liga mistrů - 5. kolo:

ERA Nymburk - JDA Dijon 94:54 (25:11, 49:20, 70:38)

Nejvíce bodů: Obasohan 20, Harding 14, Zimmerman 12, Dalton 11, Benda 10 - Julien 12, Johnson 10, Vanwijn 9. Fauly: 18:22. Trestné hody: 29/19 - 13/9. Trojky: 11:5. Doskoky: 50:40.

Bursa - Keravnos 78:67.

Tabulka:

1. Nymburk 5 4 1 449:370 9 2. Dijon 4 3 1 317:315 7 3. Bursa 4 2 2 336:324 6 4. Keravnos 5 0 5 358:451 5