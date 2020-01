Nymburk si může proti Nižnímu Novgorodu pojistit druhé místo

Utkání 5. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nižnij Novgorod - Nymburk, 13. listopadu v N. Novgorodu. Uprostřed zleva Martin Kříž, Ivan Almeida a Petr Benda z Nymburka.

Utkání 5. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nižnij Novgorod - Nymburk, 13. listopadu v N. Novgorodu. Uprostřed zleva Martin Kříž, Ivan Almeida a Petr Benda z Nymburka. ČTK/Šváb David

Praha - Basketbalisté Nymburka si už s jistotou postupu do play off Ligy mistrů mohou v úterý zajistit minimálně druhé místo ve skupině C a výhodu domácího prostředí pro březnové osmifinále. V Praze na Královce hostí ruský Nižnij Novgorod, který na Středočechy ztrácí na třetím místě dvě výhry. Zápas začne v 18:30 a přímým přenosem jej vysílá Nova Sport.

"Řešíme jen, jak udržet alespoň druhé místo. S tím, jak je letos systém v play off nastavený, tak chceme udržet výhodu domácího prostředí. Na to se teď soustředíme. Je sice fajn, že máme postup hotový, ale byla by chyba teď se uspokojit," řekl klubovému webu křídelník Vojtěch Hruban.

Nymburk prohrál v Lize mistrů jen dva z 11 duelů a před týdnem si ještě vylepšil postavení vítězstvím 89:84 na hřišti vedoucího Tenerife. "Výhra na Tenerife nás může hřát hodně a je to ukázka toho, že můžeme dokázat velké věci, když vydržíme v tom, jak hrajeme a jak k zápasům přistupujeme," navázal Hruban.

Na palubovce Nižního Novgorodu Nymburk v polovině listopadu vyhrál 82:73. Pokud uspěje i v úterý, vyrovná dva zápasy před koncem základní části vlastní maximum v soutěži, kterým bylo druhé místo ve skupině s bilancí devíti vítězství v sezoně 2017/18.

Nymburk se do Prahy, kde v této sezoně Ligu mistrů pravidelně hraje, vrací poprvé od 20. listopadu, kdy na Královce porazil černohorský Mornar Bar 91:74. Před vystoupením ve Španělsku odehrál výjimečně duel s VEF Riga (75:56) doma v Nymburce a předtím měl sérii tří utkání venku s Peristeri (65:75), Bambergem (84:80) a Gaziantepem (79:69).

Zatímco doma Nižnij Novgorod podlehl v tomto ročníku Ligy mistrů jen Nymburku, venku z pěti dosavadních vystoupení vyhrál pouze dvakrát - nad Bambergem a Peristeri. Nastupuje také ve VTB lize, kde má ze 13 zápasů pět výher a osm porážek, což jej řadí na 10. místo tabulky. V posledním zápase v Permu prohrál vysoko 71:106.

Oba celky prošly oproti minulému souboji drobnou proměnou. V Nymburce už nepůsobí Ivan Almeida, který v Novgorodu patřil ke klíčovým postavám. Místo něj přišel Michael Dixon. Z ruského celku odešli Alec Brown a Chavaughn Lewis a nahradili je jiní Američané Michael Jenkins a Terell Parks, kteří spolu s Darrlynem Willisem a Brandonem Brownem patří k tahounům týmu.