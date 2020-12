Nymburk si chce na Kypru přiblížit postup v Lize mistrů

Nikósie - Nymburští basketbalisté se dnes ve 4. kole Ligy mistrů utkají na Kypru s posledním týmem skupiny B Keravnosem, který je zatím bez bodu. Šestnáctinásobný český mistr, jenž před čtyřmi týdny první vzájemný zápas doma vyhrál 96:69, bude útočit na třetí vítězství, jímž by si upevnil postupovou druhou pozici. Zápas v Nikósii začne v 18:30.

Nymburk se vydal do Nikósie v sobotu o půlnoci po ligovém zápase s Olomouckem a do hotelu se dostal až po 18 hodinách. Kvůli koronavirové situaci cestoval autobusem do Frankfurtu, po čtyřhodinovém čekání odletěl do Larnaky, poté dlouho čekal na testy na covid-19 a autobusem pokračoval do Nikósie.

"Přijeli jsme sem vyhrát, hodně by nám to pomohlo směrem k postupu. Je to poslední zápas v Lize mistrů před Vánoci, takže do toho dáme všechno," řekl rozehrávač Jakub Tůma, který vynechal poslední dva zápasy kvůli zraněnému kotníku. Mimo hru zůstávají Petr Šafarčík a Jerrick Harding.