Antverpy/Opava - Basketbalisté Nymburku se v 11. kole Ligy mistrů ještě pokusí oživit šance na postup do play off. K tomu ale potřebují v úterý vyhrát v Antverpách. Pokud se jim to podaří, přiblíží se tři kola před koncem základní části na rozdíl jediné výhry postupové čtyřce. Pokud neuspějí, budou už se muset soustředit jen na boj o 5. a 6. místo ve skupině znamenající přesun do Evropského poháru FIBA. Opava se bude snažit ukončit sérii deseti porážek doma proti Hapoelu Cholon.

Antverpy aktuálně drží čtvrtou příčku ve skupině C o dvě výhry před pronásledovateli včetně Nymburku. Český mistr tak má poslední šanci, jak ještě o play off zabojovat.

"Musíme nastoupit s úplně jinou energií, ale to nebude problém, protože víme, jak důležitý zápas to je. Když se nám ho povede vyhrát, tak budeme na reálné šanci z toho uhrát postup. Bude to zápas v podstatě o všechno a podle toho to tak bude vypadat," slíbil lídr Nymburku Vojtěch Hruban.

První vzájemné utkání vyhrál Nymburk doma 82:74. Belgického soka trestal zejména za dvojnásobný počet ztrát, z čehož vytěžil o 25 bodů více. I tentokrát bude důležité aktivní obranou nutit soupeře k chybám.

Klíčovými hráči Antverp jsou pivot Ismael Bako a rozehrávač Paris Lee, který dal Nymburku 16 bodů. Belgický tým má třetí nejlepší útok ve skupině, ale také třetí nejhorší obranu.

Bez postupových nadějí už je Opava, která po překvapivém triumfu v prvním kole všechny další zápasy prohrála. Momentálně se navíc kvůli náročnému programu nenachází v dobrém rozpoložení a prohrála i poslední dva zápasy v české lize. Dá se očekávat, že pokud se zápas s Cholonem nebude vyvíjet na vítězství, pošetří trenér Petr Czudek opory pro závěr základní části NBL.

"Teď se nám to všechno sešlo. Máme zraněné hráče základní rotace, únava se kumuluje. Věřím ale, že zkušenosti zúročíme v dalších zápasech nejen v tomto ročníku ligy. Teď se budeme snažit podat co nejlepší výkon. Musíme proti Cholonu hrát ne na sto, ale na sto dvacet procent," řekl jeden z mladíků v týmu Jakub Slavík.

Hapoel na rozdíl od Opavy bojuje o play off. Nyní drží čtvrtou příčku s náskokem jedné výhry. Klíčovými postavami izraelského celku jsou Američané Khalif Wyatt, Corey Walden a Darion Atkins.

V Antverpách se začne v úterý hrát ve 20:00 SEČ, Opava hostí Cholon ve středu od 18:30.