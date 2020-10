Nymburk prohrál ve čtvrtfinále LM v Aténách s AEK 82:94

Atény - Basketbalisté Nymburka podlehli na závěrečném turnaji Ligy mistrů ve čtvrtfinále v Aténách domácímu AEK 82:94 a soutěž pro ně skončila. Svěřenci trenéra Orena Amiela, kteří byli nejlepší týmem základních skupin, i přes vyřazení s Final Eight dosáhli svého nejlepšího výsledku za čtyřleté působení v LM. Předtím to byla osmifinálová účast v roce 2018.

AEK Atény čeká v pátek v semifinále Zaragoza, která dnes porazila další španělský celek Tenerife 87:81. Už ve středu vytvořily druhou dvojici pro boj o finále další španělský tým Burgos a francouzský Dijon.

Nymburku nepomohlo ani 16 bodů nejlepších střelců týmu Vojtěcha Hrubana a Jerricka Hardinga. Za vítěze nastřílel 18 bodů Keith Langford.

"Můžeme se bavit o statistikách, o zahozených trestných hodech, ztrátách a bodech, co jsme z nich dostali. Ale především jsme hráli proti velmi dobrému a zkušenému soupeři. Jejich kvalita nakonec rozhodla. Dělali správná rozhodnutí a to dělají opravdu dobří hráči. Ale já mám velký respekt k našim hráčům a k tomu, co předvedli," řekl Amiel.

Středočeši, kteří přes léto obměnili kádr, začali proti výrazně posílenému sokovi oproti minulé sezoně dobře a po úvodním koši Petra Bendy a trojce Haydena Daltona vedli 5:0. Náskok, nejvíce o osm bodů, drželi až do začátku druhé čtvrtiny, kdy Tyrese Rice trojkou dostal AEK poprvé do vedení.

"Dnes jsme získali hodně užitečných zkušeností a víme, na čem máme pracovat před novou sezonou. Musíme si více hlídat míč a hrát v lepším rytmu. Máme jiný tým než na jaře. Může se spekulovat o tom, jak by to dopadlo, kdyby k tomuto zápasu došlo na jaře, jak mělo, ale to je mimo naši kontrolu. Máme před sebou pár týdnů, než začne nová sezona, tak víme, na čem je třeba zapracovat," uvedl Dalton.

Nymburk vzápětí otočil stav ještě jednou na svou stranu, ale pak už mu zápas unikal. Řecký celek dokázal získat i desetibodový náskok, který český mistr do poloviny zápasu ještě snížil na 39:44.

Hned za 15 sekund po pauze udal ráz dalšímu vývoji trojkou Nikos Gkikas. AEK využíval ztráty Nymburka, dobře bránil a ve 27. minutě vedl dokonce o 15 bodů. Odpověď Nymburka byla jen chvilková a vítěz Ligy mistrů z roku 2018 s bezpečným náskokem dokráčel k postupu.

"Bylo tam několik hloupých chyb a snadné koše pro soupeře, ale my hráli proti sakra dobrému soupeři. Nemůžeme se dívat zpět, musíme se dívat dopředu, ale teď je možná dobrá příležitost poděkovat hráčům, kteří v létě odešli, za to, co pro nás v minulé sezoně udělali. My na to nezapomínáme," uvedl Amiel, jehož tým opustili Pavel Pumprla, Jaromír Bohačík, Martin Peterka, Deishuan Booker, Roko Rogič, Michael Dixon nebo Zach Hankins,

"Ale jsme na ně také trochu naštvaní, že nás opustili. Takže je to láska a naštvání dohromady. A abych nezapomněl, gratuluji AEK k výhře a přeji jim, aby se opakovala historie. Naposledy, když nás v play off porazili, tak to celé vyhráli," dodal Amiel.

AEK Atény - ERA Nymburk 94:82 (21:23, 44:39, 69:58)

Nejvíce bodů: Langford 18, Lojeski a Rice oba 12 - Hruban, Harding oba 16, Prewitt 14. Fauly: 26:19. Trestné hody: 10/9 - 24/13. Trojky: 13:9. Doskoky: 33:39.

Zaragoza - Tenerife 87:81 (20:17, 39:40, 63:56)

Semifinálový program (2. října):

17:30 Burgos - Dijon,

20:30 AEK Atény - Zaragoza.