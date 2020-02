Nymburk porazil Peristeri a do play off jde jako nejlepší tým LM

Utkání závěrečného 14. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Peristeri, 4. února 2020 v Praze. Zleva Yanick Moreira z Peristeri a Zach Hankins z Nymburka.

Utkání závěrečného 14. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Peristeri, 4. února 2020 v Praze. Zleva Yanick Moreira z Peristeri a Zach Hankins z Nymburka. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Basketbalisté Nymburka v posledním kole skupiny Ligy mistrů porazili 84:72 Peristeri a díky prohře favorizovaného Tenerife v Bambergu postoupili do osmifinále z prvního místa. Středočeši tak s bilancí 12 výher a dvou porážek jdou do play off jako nejlepší tým základní části. Soupeře jim určí los 18. února.

Nymburk v úvodním kole vyřazovací části, které je na programu na začátku března a hraje se na dva vítězné zápasy, narazí na tým ze čtvrtých míst z ostatních skupin. Čeští šampioni, kteří už před dnešním zápasem měli jistotu postupu nejhůře z druhé pozice, navíc budou mít v osmifinále výhodu domácího prostředí.

"Tak dobrá základní část se nám ještě nikdy nepovedla. Je to tím, jak je tým poskládaný, a je to vyústění toho, jak jsme se na tenhle ročník připravili," uvedl pivot Petr Benda. "Zápasy někdy třeba moc na koukání nejsou, ale i když se nám nedaří, tak je dokážeme vyhrát a to svědčí o síle týmu," dodal.

Středočeši dnešní duel v pražské hale Královka nezačali dobře a první čtvrtinu prohráli 26:31. Nepomohl jim ani skvělý vstup do druhého dějství, které odstartovali šňůrou 8:0. Hosté se totiž včas vzpamatovali a o poločasové přestávce bylo skóre 42:42.

"V obraně jsme nezačali podle představ, ale Book (Deishuan Booker) nás udržel ve hře a díky němu jsme v poločase hráli nerozhodně," připomněl Jaromír Bohačík nejlepšího střelce zápasu Bookera, který s 25 body prožil nejlepší zápas v Lize mistrů. Dalších 16 bodů přidal Vojtěch Hruban, 14 dal Hayden Dalton a Bohačík zaznamenal 13 bodů.

Ve třetí čtvrtině Nymburk zlepšil obranu, ujal se vedení 61:53, a i když Peristeri v poslední části dlouho vzdorovalo, domácí důležité vítězství udrželi. A protože favorizované Tenerife prohrálo 96:98 po prodloužení v Bambergu, který už byl bez šance na osmifinále, posunul se Nymburk v konečném pořadí skupiny C na první místo.

Fanoušci i hráči v Královce dokonce mohli oslavit postup Nymburka z prvního místa hned dvakrát. Hlasatel v hale totiž nejprve ohlásil, že Bamberg vyhrál 87:84, ale vzápětí se opravil, protože Tenerife trojkou sekundu před koncem čtvrté čtvrtiny srovnalo na 87:87. Napodruhé už ale mohli slavit doopravdy, protože Bamberg v prodloužení uspěl.

"Komentátor nás hráče taky trošku zblbnul," usmál se Benda. "První místo je super, ale je jedno, z jakého místa jdeme. Stejně se musíme soustředit na sebe, a když se připravíme na soupeře jako v základní části, tak věřím, že v téhle sezoně ještě hodně věcí dokážeme," prohlásil sedmatřicetiletý pivot.

Basketbalová Liga mistrů - 14. kolo:

Skupina C:

Nymburk - Peristeri (Řec.) 84:72 (26:31, 42:42, 61:53)

Nejvíce bodů: Booker 25, Hruban 16, Dalton 14 - Gray 18, Moreira 16, Moses 11. Fauly: 15:19. Trestné hody: 20/19 - 15/12. Trojky: 11:10. Doskoky: 40:34.

Bamberg - Tenerife 98:96 po prodl., Gaziantep - Mornar Bar 86:79, VEF Riga - Nižnij Novgorod 74:81.

Konečná tabulka:

1. Nymburk 14 12 2 1147:1014 26 2. Tenerife 14 11 3 1134:973 25 3. Nižnij Novgorod 14 9 5 1073:1042 23 4. Peristeri 14 8 6 1027:1026 22 5. Bamberg 14 7 7 1076:1057 21 6. Gaziantep 14 4 10 1040:1117 18 7. Mornar Bar 14 4 10 1059:1157 18 8. VEF Riga 14 1 13 997:1167 15