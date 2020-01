Nymburk porazil favorizované Tenerife a zajistil si play off LM

San Cristóbal de La Laguna (Španělsko) - Nymburští basketbalisté v souboji nejlepších týmů Ligy mistrů vyhráli 89:84 na palubovce Tenerife. Středočeský celek sice nedokázal smazat desetibodovou ztrátu z domácího zápasu s úřadujícím vicemistrem, což by ho posunulo na první místo tabulky, ale vítězstvím si definitivně zajistil postup do osmifinále. Navíc si tři kola před koncem upevnil druhé místo ve skupině C, které pro play off zaručuje výhodu domácího prostředí.

Nymburk do zápasu vstoupil výborně a rychle se ujal vedení 7:0. Domácí favorit se však zhruba po třech minutách vzpamatoval a první čtvrtina skončila 27:27. Ve druhém dějství už měli Středočeši proti nejlepší obraně soutěže navrch a o poločasové přestávce šli do kabin za nadějného stavu 49:42.

Jenže Nymburku vůbec nevyšla třetí čtvrtina, kterou prohrál o deset bodů a Tenerife se ujalo vedení 74:71. Největší zásluhu na obratu měl rozehrávač Marcelinho Huertas, který nakonec nasbíral celkem 20 bodů. Jenže právě nejlepší hráč domácích dostal Středočechy v posledním dějství zpátky do hry, protože se asi šest minut před koncem nechal vyloučit za protesty.

Nymburk, který střelecky táhli Michael Dixon s 21 body a Vojtěch Hruban se Zachem Hankinsem s 18 body, toho dokonale využil. Po trojce jinak nevýrazného Jaromíra Bohačíka minutu před koncem vedl o devět bodů a mohl pomýšlet na jedenáctibodové vítězství, které by znamenalo posun na první příčku.

Na něj nakonec Středočeši nedosáhli, ale i tak si připsali cennou výhru a tři kola před koncem si zajistili místo v osmifinále. Navíc si upevnili druhé místo s náskokem tří výher před Nižním Novgorodem, který za týden přivítají v pražské hale Královka. Ruský celek má však k dobru středeční duel s Peristeri.

Basketbalová Liga mistrů - 11. kolo:

--------

Skupina C:

Tenerife - Nymburk 84:89 (27:27, 42:49, 74:71)

Nejvíce bodů: Huertas 20, Salin 14, Konate, Díez, Konaté oba 9 - Dixon 21, Hruban, Hankins oba 18, Dalton 9. Fauly: 18:23. Trestné hody: 25/19 - 17/15. Trojky: 9:6. Doskoky: 31:38.

Mornar Bar - Bamberg 77:73.

Tabulka:

1. Tenerife 11 9 2 858:751 20 2. Nymburk 11 9 2 889:804 20 3. Nižnij Novgorod 10 6 4 749:752 16 4. Bamberg 11 5 6 812:830 16 5. Peristeri 10 6 4 729:718 16 6. Mornar Bar 11 4 7 847:901 15 7. Gaziantep 10 2 8 739:782 12 8. VEF Riga 10 1 9 732:817 11