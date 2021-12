Nymburk podlehl doma Galatasarayi a v Lize mistrů končí

Praha - Basketbalisté Nymburka prohráli v závěrečném 6. kole základní skupiny E Ligy mistrů s tureckým celkem Galatasaray Istanbul 86:92 a se soutěží se loučí. Účastník Final Eight z minulých dvou ročníků v šestém roce v soutěži nepostoupil teprve podruhé. Dosud se mu to stalo jen v sezoně 2018/19. Jen výhra mohla Nymburk posunout do kvalifikace o osmifinále.

Galatasaray s jistotou přímého postupu odpověděl na úvodní koš kapitána Vojtěcha Hrubana třemi trojkami v řadě DeVaughna Akoona-Purcella, Mela Trimbleho a Dee Bosta a ve 4. minutě vedli hosté už 13:4. Nymburk dokázal ale zareagovat a osmibodovou šňůrou získal vedení 19:18. Turecký klub však rázem unikl do pětibodového náskoku, když čtyři body vytěžil po nesportovním faulu Luboše Kováře.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny prolomil nezdary domácích ve střelbě z dálky dvěma trojka Lukáš Palyza, k němu se přidal Demetre Rivers a Nymburk vzápětí unikl do svého nejvyšší dosavadního náskoku 37:31. Osmibodová šňůra Galatasaraye ale přinesla obrat a následné přetahování o těsné vedení.

Hosté na začátku druhého poločasu utekli na 59:50. Zdálo se, že by Nymburk mohly vrátil do hry Hrubanův koš a Palyzova trojka či potom trojka s faulem a proměněným trestným hodem Hrubana. Jenže Galatasaray do konce třetí čtvrtiny získal už jedenáctibodový náskok.

V úvodu poslední desetiminutovky vedli hosté i nejvyšším rozdílem v utkání o 13 bodů. Bojující Nymburk se sice dostal ještě třikrát na dostřel šesti bodů, ale ke kýženému obratu měl daleko.

ERA Nymburk - Galatasaray Istanbul 86:92 (22:26, 45:46, 64:75)

Nejvíce bodů: Hruban 21, Palyza 15, Rivers a Ross po 12 - Akoon-Purcell 20, Blackshear 15, Bost 14. Fauly: 23:19. Trestné hody: 22/20 - 26/22. Trojky: 12:12. Doskoky: 43:34.

Tabulka:

1. Galatasaray Istanbul 6 5 1 525:486 11 2. Nymburk 6 2 4 481:509 8 3. KK Igokea 5 2 3 385:390 7 4. PAOK Soluň 5 2 3 378:384 7