ČEZ Basketball Nymburk - AEK Atény, utkání 2. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů, 16. října 2018 v Praze. Zleva Dušan Šakota a Malcolm Griffin z AEK, Vojtěch Hruban z Nymburka a Jonas Maciulis z AEK. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Basketbalisté Nymburku v pražské hale Královka podlehli 93:94 po druhém prodloužení obhájcům titulu z AEK Atény a v Lize mistrů prohráli i druhý zápas. Český šampion sice ve třetí čtvrtině dokázal zásluhou Vojtěcha Hrubana a Jaromíra Bohačíka vymazat šestnáctibodovou a ve čtvrté dvanáctibodovou ztrátu, ale nakonec byl v prodloužení úspěšnější řecký celek.

"Zápas jsme měli v paži, jak se říká. Proto to bolí víc. Kdybychom prohráli o dvacet, tak jsme prohráli o dvacet. Mohli jsme rozhodnout v normální hrací době, šancí jsme na to měli dost," řekl novinářům Hruban.

První poločas patřil řeckému favoritovi, který v minulém ročníku vyřadil Nymburk v osmifinále. Po první čtvrtině vedli hosté o 13 bodů, ve druhé si vypracovali až devatenáctibodové vedení, ale domácí nakonec snížili na rozdíl šestnácti bodů.

Do třetí čtvrtiny Nymburk zlepšil obranu, výrazně zpřesnil střelbu a podařilo se mu skóre otočit na 62:61. Velký podíl na tom měl především nejlepší střelec domácích Hruban, který v této části zaznamenal 14 ze svých 25 bodů. V samém závěru ale AEK nástup domácích zachytil a do posledního dějství šel s vedením 66:62.

"Do druhého poločasu jsme dali mnohem víc energie. V první půli náš obranný plán nefungoval a rozstříleli nás z dálky," uvedl Hruban. "Začali jsme víc rotovat a běhat a dali jsme i dost košů, protože předtím se nám v útoku nedařilo a i proto byla obrana taková jalová," dodal.

Úvod poslední části patřil Aténám, které si rychle vypracovaly dvanáctibodový náskok. Ale Nymburk se znovu dokázal vrátit do zápasu a čtyřicet sekund před koncem poslal domácí do vedení 82:80 trojkou Bohačík. Řecký celek ale dvěma trestnými hody Jannulise Larentzakise dostal zápas do prodloužení.

Do nastavení vstoupili lépe domácí, které do vedení 84:83 poslal Hruban a poté dvojkou zvýšil Martin Peterka. Aténám se v prodloužení střelecky vůbec nedařilo, ale přesto trojkou dokázal srovnat Larentzakis. V poslední sekundě navíc mohl rozhodnout Malcolm Griffin, ale minul.

Ve druhém prodloužení bylo skóre dlouho vyrovnané a Nymburk dvě minuty před koncem vedl. Pak ale znovu Larentzakis trojkou zařídil vedení AEK a Nymburk už další obrat nezvládl. "Udělali jsme chybu, neměli jsme útočit a oni to šestkama dorovnali. Bolí to hodně, mohli jsme mít první výhru," přidal autor 15 bodů Martin Peterka.

2. kolo basketbalové Ligy mistrů:

Skupina C:

Nymburk - AEK Atény 93:94 po druhém prodl. (17:30, 36:50, 62:66, 82:82, 86:86)

Nejvíce bodů: Hruban 25, Bohačík 23, Peterka 15 - Larentzakis 23, Mačiulis 21, Roberson 13. Fauly: 21:21. Trestné hody: 21/14 - 25/13. Trojky: 13:13. Doskoky: 60:53.