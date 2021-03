Nymburk po obratu porazil Bamberg 91:80, Palyza se blýskl 26 body

Laktaši (Bosna a Hercegovina) - Basketbalisté Nymburka porazili v 5. kole osmifinále Ligy mistrů v bosenském Laktaši Bamberg 91:80 a vyhráli i svůj třetí zápas ve skupině L, přestože čtyřikrát prohrávali už o 18 bodů. Udělali tak velký krok k postupu do Final Eight. K obratu dotáhl tým kouče Orena Amiela skvělým výkonem křídelník Lukáš Palyza, který nastřílel 26 bodů. Z toho 23 jich dal od 28. minuty a měl lví podíl na obratu. Ve čtvrtek se druhý Nymburk, který si musel dva zápasy odložit kvůli karanténě po koronavirové nákaze v týmu, představí v dohrávce 3. kola v Zaragoze. Španělský tým vede tabulku se třemi výhrami ze čtyř utkání.

"Občas slova nedokážou vyjádřit, co cítíte. Sám nedokážu vysvětlit, co se stalo. Hráči se semknuli a najednou našli cestu, jak hrát. Poslechli, co jsme si v poločase řekli o změnách ve hře. Palyza pak trefoval velké střely a dodal týmu sebevědomí. Je to pro nás opravdu velké vítězství," řekl po utkání Amiel.

Nymburk nastoupil bez rozehrávače Retina Obasohana a od 7. minuty chyběl i kapitán Vojtěch Hrubana, který se do tréninku minulý týden vrátil po svalovém zranění. Bamberg už v úvodu naznačil nejdříve šestibodovou a vzápětí i sedmibodovou šňůrou, že je po vysoké výhře v Zaragoze zpět ve formě. Poté, co základní skupinou prošel jako jediný bez porážky, v osmifinále v oslabené sestavě utrpěl na úvod prohry v Nymburce (87:91) a v Zaragoze (65:77), doma španělského soka rozdrtil 117:76.

Amielův tým v první desetiminutovce ztrátu pracně dotahoval, ale šňůra 11:0 na přelomu první a druhé čtvrtiny strhla vývoj jasně na stranu Bamberga. Nymburk navíc zradila střelba z dálky a v první polovině utkání trefil jen dva ze 13 tříbodových pokusů. Prohrával tak třikrát už rozdílem 18 bodů, ale do šatny šel s menší ztrátou 32:44.

"Do utkání jsme nenastoupili vůbec dobře. Prvních 15 minut pro nás byl křest ohněm. Nedokázali jsme se vyrovnat jejich agresivní hře a trpěli jsme. Pak jsme ale začali hrát v neskutečném tempu a najednou se to obrátilo. Soupeř na nás nedokázal najít žádnou zbraň," prohlásil pivot Petr Benda.

Český celek se po pauze trefil jako první a znovu snížil, ale Bambergu dovolil následně zase osm bodů v řadě. Ty pak předvedl i Nymburk, díky dvěma košům a dvěma asistencím Jerricka Hardinga, a ve 28. minutě po efektní spolupráci Omara Prewitta se Stephenem Zimmermanem snížil na osm bodů a ve zlepšeném výkonu pokračoval.

Přelom třetí a čtvrté čtvrtiny patřil Palyzovi, který v čase 30:26 upravil na 59:58 a Nymburk poprvé od úplného úvodu znovu vedl. Od návratu na palubovku ve 26. minutě Palyza nastřílel 23 bodů. Zaskočený Bamberg sice dokázal v závěru ještě snížit z 11 na rozdíl čtyř bodů, ale právě Palyza měl poslední slovo se svými dvěma trojkami. Celkem jich dal v utkání šest.

"Paly dnes zahrál super, podle mě to byl jeho životní zápas. Já ho tedy takhle hrát ještě asi neviděl. Za tohle vítězství musíme být opravdu rádi, protože nám může hodně pomoct k postupu," podotkl Benda a cenil si týmového výkonu.

"Měli jsme zdravotní problémy, i Jerrick Harding se tam lehce zranil a přesto nám hodně pomohl. Stephen Zimmerman měl doskoky, Martin Kříž nám ve druhé půli přinesl energii. Všichni k výhře přispěli ohromnou měrou. I lavička žila s týmem a bylo to neskutečné vítězství. Sám nevěřím tomu, že to máme 3:0. Držíme se na vítězné vlně a je vidět srdce týmu. Nikdy se nevzdáváme," dodal Benda. Zimmermanovi s 12 body a devíti doskoky jen těsně unikl double double.

Basketbalová Liga mistrů - osmifinále:

Skupina L - 5. kolo (hráno v Laktaši):

Brose Bamberg - ERA Nymburk 80:91 (20:14, 44:32, 58:56)

Nejvíce bodů: Fieler 19, Hall 17, Sengfelder 13 - Palyza 26, Harding 19, Prewitt 13. Fauly: 23:16. Trestné hody: 13/12 - 21/16. Trojky: 8:9. Doskoky: 32:42.

Zaragoza - Sassari 105:88.

Tabulka:

1. Zaragoza 4 3 1 353:353 7 2. Nymburk 3 3 0 272:256 6 3. Bamberg 4 1 3 349:335 5 4. Sassari 3 0 3 260:290 3