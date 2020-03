Nymburk je poprvé ve čtvrtfinále basketbalové Ligy mistrů

Bandirma (Turecko) - Basketbalisté Nymburka postoupili poprvé do čtvrtfinále Ligy mistrů. V druhém osmifinálovém utkání v Turecku vyhráli 86:72 nad Bandirmou, kterou předtím doma porazili 92:70. Dalším soupeřem českého šampiona bude lepší z dvojice Bonn - AEK Atény, jejichž zápas začne ve 20 hodin. V prvním duelu Řekové doma uspěli 92:85.

Středočeši přijeli do Turecka pro postup a od začátku za ním rázně kráčeli. Soupeře, který před play off přišel kvůli finančním problémům o zahraniční opory, pustili do vedení jen jednou v úvodní čtvrtině. Poté si pomohli devíti trojkami a první poločas vyhráli jednoznačně 48:33.

Nymburk ve třetí čtvrtině navýšil vedení až na 20 bodů, ale v posledním dějství polevil a dovolil domácím snížit na rozdíl osmi bodů. Hosté však díky dvěma trestným hodům Haydena Daltona a trojce Vojtěcha Hrubana z velké dálky drama odmítli a dovedli zápas k jednoznačnému vítězství.

"Okolnosti byly takové, že to po zápase nebyl úplně výbuch radosti, ale když si řekneme, že Nymburk je mezi osmi nejlepšími týmy v Lize mistrů, tak je to velice krásný pocit," prohlásil v nahrávce pro média Jaromír Bohačík, který k výhře přispěl 12 body. Nejlepším střelcem Nymburka byl stejně jako před týdnem v Praze autor 19 bodů Hruban. Zach Hankins přidal 15 bodů a Dalton 14 bodů a devět doskoků.

Nymburk, který vyhrál 14 z dosavadních 16 zápasů v soutěži a do play off postoupil jako nejlepší tým základní části, nyní bude čekat na výsledek večerního duelu Bonn - AEK. S aténským týmem se Středočeši utkali v předchozích dvou ročnících Ligy mistrů. V minulé sezoně s ním prohráli oba duely v základní skupině (76:80 a 93:94 po druhém prodl.), zatímco v ročníku 2017/2018 s AEK vypadli v prvním kole play off.

Ve čtvrtfinále Ligy mistrů si Nymburk po dvou vyřazeních v prvním kole zahraje poprvé, postupem navíc vyrovnal svůj nejlepší výsledek na evropské scéně. Dosavadním maximem Středočechů byly postupy do čtvrtfinále EuroCupu v ročnících 2009/10 a 2011/12.

"Udělali jsme první krok k tomu, abychom pro tenhle klub vybojovali ještě větší úspěch. Jsem přesvědčen, že Final Four je v našich silách," řekl pivot Petr Benda. "Jsme rádi, že jsme to zvládli, i když oba ty zápasy nebyly moc koukatelné s ohledem na to, jak jsme hráli ve skupině. Hodně naši hru zpomalovali a my měli výpadky v obraně i v útoku, kterých se proti lepším soupeřům musíme vyvarovat," dodal.

Bandirma - Nymburk 72:86 (18:22, 33:48, 49:65)

Nejvíce bodů: Sengün 25, Yilmaz 16, Hazer 12 - Hruban 19, Hankins 15, Dalton 14, Bohačík 12, Peterka a Dixon po 11. Fauly: 21:16. Trestné hody: 12/5 - 23/17. Trojky: 13:13. Doskoky: 39:43. Konečný stav série: 0:2.