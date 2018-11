Ilustrační foto - Utkání 4. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Antverpy, 31. října 2018 v Nymburku. Zleva Yoeri Schoepen z Antverp, Pavel Pumprla z Nymburka a Ismael Bako z Antverp.

Ilustrační foto - Utkání 4. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Antverpy, 31. října 2018 v Nymburku. Zleva Yoeri Schoepen z Antverp, Pavel Pumprla z Nymburka a Ismael Bako z Antverp. ČTK/Vostárek Josef

Jeruzalém - Basketbalisté Nymburku prohráli v Lize mistrů na hřišti Hapoelu Jeruzalém 64:88 a po 5. kole zůstávají poslední ve skupině C s jednou výhrou. Izraelský tým je se čtyřmi výhrami první. Český mistr nezachytil úvod zápasu, hostům v první čtvrtině nastřílel James Feldeine 17 ze svých 35 bodů, kterými vyrovnal maximum soutěže v sezoně.

"Hapoel má nyní nejlepší tým, který kdy měl. Hezky se na jeho hru kouká a předčil nás ve všech směrech. V intenzitě, agresivitě, pod košem, útoku, obraně, zastavil naše rychlé brejky a musím uznat, že zahrál dobře. My bychom potřebovali zahrát skvěle a to se nestalo," přiznal trenér Oren Amiel, pro něhož byl zápas o to prestižnější, že se hrál v jeho rodné zemi.

Nymburští chtěli i bez kapitána Pavla Pumprly navázat na půdě favorita na minulou výhru nad Antverpami, ale vedli jen v úvodu 15 sekund. Domácí dominovali zejména díky Feldeineovi, který byl v první čtvrtině nezastavitelný a vystřílel pro svůj tým náskok 14 bodů.

Hosté poté vyrovnali hru, ale nedařilo se jim snížit dvoucifernou ztrátu. Když pak v úvodu druhé půle Hapoel předvedl šňůru 9:0, prohrával Nymburk už o 20 bodů.

V útoku se nedařilo Vojtěchu Hrubanovi, který měl před zápasem průměr 20 bodů na zápas, ale tentokrát jich zaznamenal jen sedm. Chytli se alespoň Jaromír Bohačík s Alexem Davisem vracejícím se po zranění, ale i tak se hosté nadřeli na každý koš a měli velké problémy pod košem. Na doskoku prohráli 36:61 a dovolili soupeři 23 útočných doskoků a z toho 20 bodů.

Feldeine svým výkonem zastínil i bývalou velkou hvězdu NBA Amar'ea Stoudemirea, který zaznamenal 13 bodů. Za Nymburk dal 16 bodů Bohačík.

"Mají skvělý tým, jeden z nejlepších v naší skupině. A nám chyběla proti nim výška. Navíc jsme dělali chyby a naneštěstí se oni chytli hned v úvodu. Takže jsme celý zápas byli pozadu," litoval Davis, který při prvním startu v Lize mistrů v této sezoně nastřílel 13 bodů.

Basketbalová Liga mistrů, skupina C - 5. kolo:

Hapoel Jeruzalém - Nymburk 88:64 (26:18, 45:32, 76:40)

Nejvíce bodů: Feldeine 35, Stoudemire 13, Thomas 12 - J. Bohačík 16, Davis 14, Peterka a Hruban po 7. Fauly: 17:14. Trestné hody: 20/14 - 6/4. Trojky: 10:8. Doskoky: 61:36.