Nymburk dnes absolvuje v Dijonu opožděný start do Ligy mistrů

Dijon (Francie) - O dva týdny později oproti původnímu plánu vstoupí basketbalisté Nymburka do nového ročníku Ligy mistrů. Dnes od 18:00 se představí ve Francii na hřišti Dijonu. Zápas úvodního kola na hřišti turecké Bursy si museli kvůli koronavirové nákaze v týmu odložit z 20. října na 10. listopadu. Svěřence trenéra Orena Amiela tak čekají tři zápasy ve třech týdnech, protože ve středu 18. listopadu mají přivítat doma kyperský Keravnos.

Dijon, který vybojoval před měsícem v dohrávce minulé sezony Ligy mistrů v "bublině" v Aténách bronz, před dvěma týdny na úvod doma porazil Keravnos 91:79 po prodloužení. Nymburk, který v Aténách vypadl ve čtvrtfinále, ani po karanténě nemohl trénovat, protože v Česku platí od 12. října zákaz přípravy ve vnitřních prostorách. Soutěžní zápas hrál naposledy v lize v sobotu 10. října proti Pardubicím (105:59).

"Podle mě je Dijon nejsilnější tým naší skupiny. A to, že jedeme na jeho hřiště a ještě bez tréninku, je hrozně surrealistická situace. Uvidíme, jak to dopadne," řekl křídelník Vojtěch Hruban. "Je to jeden z týmů, který by měl postoupit do další fáze s ohledem na to, jak si vedl v minulé sezoně a že i teď vládne francouzské lize. Je to těžký soupeř," připojil na adresu lídra francouzské ligy pivot Petr Benda.

V úvodním duelu Ligy mistrů se Dijon spoléhal především na rozehrávače Axela Juliena (26 bodů) a Davida Holstona (24). Nymburk narazil na Dijon v Lize mistrů v sezoně 2018/19 a oba duely prohrál. Venku neuspěl po výsledku 63:74 a doma podlehl 78:89. Z tehdejšího kádru zůstali v týmu Benda, Hruban a Martin Kříž.

"Ty zápasy si dobře pamatuji. Byly specifické. Při prvním jsme měli oslabenou sestavu. Nebylo nás moc, kdo mohl hrát," vzpomínal Benda. "Při odvetě v Nymburce jsme jim chtěli prohru oplatit, nehráli jsme vůbec špatně, byli jsme pořád ve vedení, ale v poslední čtvrtině jsme zápas ztratili. Měli jsme tehdy vyhrát, ale nedokázali jsme pokrýt jejich rozehrávače Holstona. Ta prohra mě tehdy hodně štvala," uvedl.

"Pokaždé, když vidím Holstona, tak si vzpomenu, jak byl celý zápas neviditelný, a pak nám dal v poslední čtvrtině čtyři trojky. A ne úplně lehké. Já byl také u jedné z nich, když to přese mě vystřelil v poslední vteřině asi metr a půl za trojkou," přidal Martin Kříž.

Premiéru v dresu Nymburka si odbude belgický rozehrávač Retin Obasohan, který v týmu nahradil Slovince Luku Rupnika. "Je to určitě jiný typ než Luka. Nebude se tak tlačit do střel, naopak by měl být lepším obráncem. Těžko ale za současných okolností hodnotit, protože jsme spolu zatím nehráli. Věřím, že mu pomůžeme se co nejrychleji aklimatizovat. Je vždy obtížné, když se tak důležitý post mění v průběhu sezony," podotkl Benda.

Francouzská liga se kvůli celostátní karanténě v současné době nehraje, ale duel Ligy mistrů zrušen nebyl. Domácím bude zřejmě chybět kvůli nákaze koronavirem trenér Laurent Legname. Nymburský tým prošel testy s negativním výsledkem. Chybět bude jen Petr Šafarčík, který si při individuálním tréninku zlomil kost v chodidle.

Utkání začne v 18:00 a přímým přenosem jej vysílá Nova Sport1.