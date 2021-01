Nymburk chce oplatit Dijonu porážku a přiblížit si postup

Nymburk - Basketbalisté Nymburka se dnes pokusí v Lize mistrů oplatit doma Dijonu listopadovou porážku 61:85 z Francie, prodloužit vítěznou sérii na čtyři zápasy a přiblížit se postupu. V případě neúspěchu budou muset svěřenci trenéra Orena Amiela zřejmě bojovat o jistotu v úterý 19. ledna doma proti Tofasu Bursa.

Nymburk bude v úplně jiném rozpoložení než při vstupu do soutěže v Dijonu, kde hrál po třítýdenní zápasové pauze, karanténě a nemohl ani společně trénovat. V Česku platil od 12. října kvůli koronaviru zákaz přípravy ve vnitřních prostorách a Středočeši si společně zatrénovali až v Dijonu.

"Stoprocentně je to odveta. Zápas v Dijonu od nás nebyl povedený. Důvody k tomu byly legitimní, ale na druhou stranu teď chceme ukázat, že mezi námi a Dijonem není rozdíl 25 bodů. Chceme pokračovat na vítězné vlně, co teď máme v Lize mistrů. Nikdo nepřemýšlí jinak, než že jdeme vyhrát," řekl kapitán Vojtěch Hruban.

Nymburk je v čele tabulky se třemi výhrami a jedinou porážkou. Následuje ve třech zápasech neporažený Dijon, který bude hostit v dohrávce příští týden v úterý Bursu. Ta má jednu výhru ze tří vystoupení, kyperský Keravnos prohrál všechny čtyři duely. Pokud Nymburk vyhraje nad Dijonem, postup už mu může sebrat, jen když Tofas vyhraje všechny tři zbývající zápasy.

"Víme, že to je zápas, který potřebujeme vyhrát, abychom si skoro zajistili postup. To je motivace sama o sobě. A stejně tak ukázat, že jsme teď lepší tým než v listopadovém zápase," uvedl pivot Hayden Dalton.

S Dijonem se Nymburk utkal dvakrát i v sezoně 2018/19 a zatím čeká na první úspěch. "Před dvěma roky to od nás nebyla super sezona. Domácí zápas nám vůbec nevyšel, do Dijonu jsme jeli v sedmi lidech v rozpadlé sestavě. Teď jsme tam zas jeli bez tréninku. Je tedy ideální čas je konečně porazit a začít to skóre srovnávat," uvedl Hruban.

V prvním duelu táhnul Dijon pivot Alexandre Chassange s 22 body a 13 doskoky. Dalších 20 bodů přidal Chase Simon. "Když si vybavím všechny zápasy, co jsme proti Dijonu odehráli, tak právě Chassangeovi se vždy dařilo. Je to jeden z hráčů, který nás trápí. Musíme si ho pohlídat," prohlásil pivot Martin Kříž.

Dijon na rozdíl od listopadového duelu bude mít k dispozici svou největší hvězdu - amerického rozehrávače Davida Holstona. Se 167 centimetry nejmenší hráč soutěže si v ní v této sezoně drží průměr 20,5 bodu a sedm asistencí. "Holston je hodně dominantní hráč na míči, umí to na sebe vzít v koncovce. Pokud bude hrát dobře, tak udělá svůj tým ještě lepším," prohlásil Hruban.

"Ale pokud nebude mít svůj den a my ho dokážeme zastavit, tak on není hráč, který by se balonu vzdal a nechal ho jiným. Pak by je mohl trochu táhnout sebou pod vodu. To by byl ideální scénář, ale zastavit ho bude těžké," dodal Hruban.

Dijon má nejméně inkasovaných bodů z vymezeného území pod košem ze všech týmů v soutěži. "Víme o tom, že Dijon hodně ucpává prostor pod košem a jsou tam okénka pro střelbu z dálky. Musíme se ale snažit hledat i cestu do koše, aby to nebylo jen ostřelování z dálky. Uvidíme, jak se nám to povede," dodal Kříž.

Mimo hru zůstává z nymburského týmu pouze Petr Šafarčík, který po zlomenině nohy začíná s tréninkem. Duel začne v 18:30 a kvůli opatřením proti šíření koronaviru se hraje opět bez diváků. Přímý přenosem jej vysílá Nova Sport2.