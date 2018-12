Opava - Basketbalisté Opavy v 9. kole Ligy mistrů přivítají ve středu od 18:30 Fribourg a bude to zřejmě pro ně poslední šance, jak se udržet v boji o pátou a šestou příčku znamenající přesun do FIBA Euro Cupu. Ve stejný čas vyběhnou hráči Nymburka na palubovce obhájce titulu AEK Atény a pokusí se mu vrátit domácí porážku v prodloužení.

Českého mistra by případná výhra v Aténách udržela v boji o postupovou čtyřku do play off, na kterou nyní Nymburk ztrácí dvě výhry. Po minulé porážce s Dijonem, už šesté v sezoně, hráči připouštěli, že cílem nyní bude hlavně páté či šesté místo. "Postupový vlak nám ujel a teď se musíme soustředit na to, abychom pod sebou nechali dva týmy a hráli alespoň FIBA Cup," řekl nejlepší nymburský střelec Vojtěch Hruban.

Ale překvapivý výsledek by je ještě mohl nabudit. A to by byla výhra nad Aténami, které dosud ztratily jediný zápas a vedou skupinu. "Nesmíme se vzdávat, pořád se může stát cokoli. Teď pojedeme na AEK, kde do toho musíme šlápnout naplno a pokusit se přivézt výhru. Rozhodně se nevzdáváme a budeme bojovat o každý bod. A pak uvidíme," dodal Martin Kříž.

Nymburk v březnu v play off dokázal v Aténách vyhrát 98:88. Pak ale prohrál odvetu 82:93 a smolně vypadl, zatímco Atény došly až k titulu. V tomto ročníku Nymburk v Praze sehrál s AEK další vyrovnaný duel a prohrál 93:94 až po prodloužení. Má tak řeckému soupeři co vracet.

Za Atény nastupuje bývalá nymburská opora Howard Sant-Roos. Klíčovou postavou je americký pivot Vince Hunter. První vzájemný zápas rozhodl 23 body Janolis Larentzakis. Důležitými hráči jsou také zkušený pivot Dušan Šakota a Litevec Jonas Mačiulis, který před třemi roky pomohl Realu Madrid vyhrát Euroligu.

Opava od úvodní výhry nad Nanterre prohrála sedmkrát po sobě. Nyní má ale tým trenéra Petra Czudka asi největší šanci sérii utnout, neboť přivítá švýcarský celek rovněž s jediným vítězstvím. A to právě nad Opavou 97:79. Slezané se jim to pokusí oplatit a ještě se udržet v boji o posun v tabulce.

K tomu ale potřebuje Czudek najít způsob, jak zastavit silné pivoty - Senegalec Babacar Touré měl v prvním souboji 23 bodů a 16 doskoků, Američan Andre Williamson přidal 17 bodů. Oba jsou klíčovými postavami týmu v celé sezoně.