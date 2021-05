Nymburk bude ve čtvrtfinále LM proti Karsiyace útočit na historický úspěch

Nižnij Novgorod (Rusko) - Basketbalisté Nymburka budou ve středečním čtvrtfinále Ligy mistrů proti tureckému týmu Pinar Karsiyaka útočit na historický úspěch v klubové historii. Pokud by svěřenci trenéra Orena Amiela postoupili, bojovali by na Final Eight o medaile. V pátek by je čekalo semifinále s vítězem duelu mezi domácím Nižním Novgorodem a Zaragozou.

"Naším snem bylo se znovu vrátit do Final 8 a to se nám splnilo. Chceme udělat ještě jeden krok. Pro klub je druhá účast na Final 8 po sobě obrovský úspěch. Rádi bychom to ale ještě vylepšili a zahráli si o medaile," řekl Amiel. Jeho tým dohrával minulou úspěšnou sezonu na Final Eight v Aténách na začátku října a prohrál s pořádajícím AEK 82:94.

Teď mají Středočeši další možnost posunout své hranice. Před čtvrtfinálovými účastmi v Lize mistrů, která je elitní klubovou soutěží Mezinárodní basketbalové federace FIBA, byl Nymburk dvakrát ve čtvrtfinále EuroCupu v letech 2010 a 2012. V této sezoně vyhrál devět z 12 utkání. V základní skupině nechal za sebou na třetím místě třetí tým minulého ročníku Dijon, osmifinálové skupině vládl před Zaragozou, Bambergem a Sassari.

"Během sezony bylo mnoho těžkých situací. Když jsme šli do druhé karantény a ztratili nějaké hráče, tak to bylo hodně stresující a museli jsme najít novou cestu. Už druhou sezonu je hlavním faktorem našeho úspěchu týmová chemie. A to hodně souvisí s tím, jak hráče vybíráme. Také je třeba za to ocenit české hráče, jak skvěle přijímají hráče z ciziny do týmu a začleňují je do naší rodiny," doplnil Amiel.

Pinar v základní skupině Ligy mistrů prohrál dvakrát s Bambergem a z osmifinálové skupiny postoupil s bilancí tří výher a tří porážek díky závěrečnému úspěchu nad italským Brindisi. V turecké lize je třetí za euroligovými kluby Fenerbahce a Efesem.

V posledních týdnech se Karsiyaka potýkala s koronavirem, kvůli kterému musela do karantény. Od 10. dubna sehrála jediné utkání s posledním týmem turecké ligy Ormansporem (101:61) a byla to pro ni teprve druhá výhra z posledních osmi soutěžních zápasů.

"Pinar je z účastníků Final 8 asi nejméně známý, ale pořád je to třetí tým turecké ligy s výraznými osobnostmi. Mohlo by nám vyhovovat, že nemají tak širokou rotaci a může na ně platit naše rychlá hra. Ale to se teprve uvidí. Tento formát zápasů, kdy vítěz pokračuje a poražený jede domů, všechny rozdíly smazává a může se stát cokoli," uvedl kapitán Nymburka Vojtěch Hruban.

Hlavním tahounem Pinaru je americký pivot Raymar Morgan, který s 219 body vládne této sezoně Ligy mistrů a s průměrem 18,3 se řadí na páté místo. "Základní pětku mají velmi silnou a ta odehraje většinu minut. Na lavičce moc hráčů nemají, ale v těchto zápasech o všechno se to tolik neprojeví. Jestli bych měl vypíchnout jedno jméno, tak to je D.J. Kennedy, což je skvělý střelec. Ať šel do kterékoli ligy, tak tam byl top skórer. Už jsme proti němu několikrát hráli, umí vystřelit, najet, dát koš v rozhodující chvíli," doplnil Hruban.

Americký křídelník Omar Prewitt zná Pinar z působení v Bandirmě. "V minulé sezoně jsem proti Karsiyace párkrát hrál v turecké lize a zůstalo tam hodně hráčů. Hrají fyzický basketbal. Je to zkušený soupeř, který ví, jak se tato hra hraje. Tony Taylor je dobrý, Mbaye je dobrý, mají tam hodně dobrých hráčů. Bude to opravdu náročný zápas. Hrají spolu už delší dobu a budou sehraní," uvedl .

Utkání začne ve 20:30, přímý přenos odvysílá Nova Sport1. O dvě a půl hodiny dříve hraje Nižnij Novgorod se Zaragozou. Ve čtvrtek jsou na programu duely Tenerife a Štrasburku s českým reprezentantem Jaromírem Bohačíkem a Burgosu s Hapoelem Holon. Po sobotních semifinále turnaj vyvrcholí v neděli. Finále je na programu v 18:00 a duel o 3. místo o tři hodiny dříve.