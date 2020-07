Nymburk bude při losu LM mezi největšími favority

Mies (Švýcarsko) - Basketbalisté Nymburka budou při losu základních skupin Ligy mistrů mezi nejvýše nasazenými celky. V prvním koši jsou spolu s dalšími favorizovanými kluby AEK Atény, Hapoelem Jeruzalém a Tenerife. Los je na programu příští středu 15. července od 11 hodin.

Nymburk se do prvního koše dostal díky umístění v klubovém žebříčku na základě výsledků z posledních tří sezon. Středočeši se tak vyhnou největším favoritům, ale stále mohou narazit na silné soupeře jako Bilbao s českým pivotem Ondřejem Balvínem nebo bývalé euroligové týmy Limoges, Rytas Vilnius, Darüssafaka či Galatasaray Istanbul.

Šestinásobní čeští šampioni mají také jistotu, že v jedné ze čtyř osmičlenných skupin narazí na soupeře z Francie, Španělska a Turecka. Podle pravidel se nemohou potkat ve skupině týmy z jedné země a Francie se Španělskem mají po čtyřech zástupcích. Tureckých účastníků je dokonce pět, takže v jednom případě nebude možné podmínku splnit.

Nový ročník Ligy mistrů by měl odstartovat v polovině října. Ještě před tím se i za účasti Nymburka má uskutečnit turnaj Final Eight, kterým se bude dohrávat aktuální sezona pozastavená pandemií koronaviru. Středočeši ještě před přerušením vyhráli základní část a postoupili do čtvrtfinále proti AEK Atény.

Koše pro los basketbalové Ligy mistrů 2020/21:

Koš 1: Nymburk, AEK Atény, Tenerife, Hapoel Jeruzalém.

Koš 2: Bamberg, Štrasburk, Oostende, Nižnij Novgorod.

Koš 3: Dijon, Türk Telekom, Dinamo Sassari, Hapoel Holon.

Koš 4: Peristeri, Burgos, Zaragoza (Krejčí), Karsiyaka.

Koš 5: Bilbao (Balvín), Brindisi, VEF Riga, Szombathely.

Koš 6: Cholet, Limoges, Galatasaray, Tofas Bursa.

Koš 7: Darüssafaka Tekfen, Boloňa, Rytas Vilnius, Start Lublin.

Koš 8: celky z kvalifikace.