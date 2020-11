Nymburk bude po prohře v Dijonu bojovat v Lize mistrů v Burse

Bursa (Turecko) - Basketbalisté Nymburka se týden po úvodní vysoké porážce v Dijonu (61:85) představí v Lize mistrů v dohrávce 1. kola na hřišti Tofasu Bursa. V Turecku budou chtít učinit první úspěšný krok v boji o dvě postupová místa. Tofas na úvod vyhrál nad kyperským Keravnosem 84:74.

Šestnáctinásobný český šampion byl před týdnem v těžké pozici, protože před cestou do Francie netrénoval. Nejdříve byl v karanténě kvůli koronavirové nákaze a navíc sportovci nemohli od 12. října v tuzemsku trénovat v halách. "Teď věřím, že to bude o dost lepší, potrénovali jsme a snad to bude vidět i v zápase," uvedl rozehrávač Jakub Tůma na klubovém webu.

Nymburk si po neúspěchu v Dijonu nemůže dovolit další vysokou prohru, jinak by se nejlepšímu týmu základních skupin z minulé sezony postupové naděje výrazně vzdálily. Zápas se bude hrát od 18:00 SEČ znovu za přísných hygienických opatření a bez diváků.