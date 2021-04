Nymburk bude hrát ve čtvrtfinále basketbalové LM s Karsiyakou

Mies (Švýcarsko) - Basketbalisté Nymburka se na květnovém turnaji Final Eight v Nižním Novgorodu utkají ve čtvrtfinále Ligy mistrů s tureckým týmem Pinar Karsiyaka. Rozhodl o tom dnešní los v sídle Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) ve švýcarském Miesu. V případě postupu by svěřenci trenéra Orena Amiela narazili na lepšího ze souboje pořádajícího ruského klubu se Zaragozou, soupeřem Nymburka z osmifinálové skupiny L.

"V této fázi není lehkých soupeřů, takže jsme neměli žádné přání, koho chceme a koho ne. Pinar Karsiyaka je obrovsky silný soupeř, i když to není všeobecně známé jméno, tak je to třetí tým turecké ligy, což svědčí o jejich síle. Pro nás to znamená snažit se připravit na tento konkrétní zápas co nejlépe a doufat, že budeme lepší,“ uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček.

Další dvojice tvoří Hapoel Holon s obhájcem titulu Burgosem a Tenerife se Štrasburkem, kde působí český reprezentant Jaromír Bohačík. Finálový turnaj se uskuteční od 5. do 9. května. Vítězové čtvrtfinále budou hrát o víkendu semifinálové duely a zápasy o konečné umístění. Pro poražené čtvrtfinalisty skončí akce po jednom utkání.

Nymburk jako vítěz skupiny L mohl narazit na týmy z druhých míst. Vedle Karsiyaky přicházely v úvahu Štrasburk a Burgos. Karsiyaka skončila druhá ve skupině I o bod za Hapoelem Holon s bilancí tří výher a tři porážek, kterou měl i na třetím místě italský celek Brindisi, a poslední skončil turecký Tofas Bursa. V turecké lize je Karsiyaka aktuálně třetí za euroligovými celky Anadolu Efes a Fenerbahce Istanbul, jehož barvy hájí Jan Veselý.

"Bude to velmi kvalitní tým. Vždyť v turecké lize, která je hodně silná, jsou na třetím místě. Trošku nás mrzí, že se Štrasburkem a Jardou Bohačíkem se můžeme potkat až v případném finále nebo zápase o bronz. Ale zase zahrát si o medaili s bývalým spoluhráčem by bylo hodně fajn," uvedl rozehrávač Jakub Tůma.

Nymburk se s Karsiyakou utkal pouze jednou v roce 2005 v přípravě. Soutěžní zápas spolu sehrají poprvé. S tureckými celky má Nymburk šanci vyrovnat bilanci. Dosud totiž z 25 zápasů 12 vyhrál a 13 prohrál.

Hlavními oporami Karsiyaky jsou americký pivot Raymar Morgan a francouzský křídelní hráč Amath M'Baye. Dalšími lídry jsou Semih Erden, který má zkušenosti i z působení v NBA, Tony Taylor nebo D.J. Kennedy.

Středočeši v hlavní klubové soutěži federace FIBA už nyní zopakovali maximum za pět let její existence a v případě postupu mohou vybojovat nejlepší výsledek v dějinách klubu. Loni na začátku října vypadli ve čtvrtfinále na turnaji v Aténách s pořádajícím AEK. Nymburk už byl dvakrát ve čtvrtfinále Evropského poháru ULEB. V sezoně 2009/10 nestačil těsně na Bilbao a o dva roky později prohrál s Petrohradem.