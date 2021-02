Nymburk bude hrát v LM se Zaragozou, Bambergem a Sassari

Mies (Švýcarsko) - Basketbalisté Nymburka budou hrát v osmifinálové fázi Ligy mistrů se španělskou Zaragozou, německým Bambergem a italským celkem Dinamo Sassari. Rozhodl o tom dnešní los v sídle Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) ve švýcarském Miesu. Dva nejlepší celky ze skupiny L postoupí po duelech každého s každým systémem doma a venku do závěrečného Final 8, které se bude hrát od 6. do 9. května.

V Zaragoze působil do této sezony český rozehrávač Vít Krejčí, jehož ale vyřadila ze hry zářijová operace kolena kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu a poškozeným meniskům. Minulý týden se talentovaný reprezentant zařadil při rekonvalescenci na soupisku celku Oklahoma City Blue hrajícího G-League. Ten je záložním týmem Oklahoma City Thunder, který si Krejčího vybral v listopadu na 37. pozici draftu NBA.

Osmifinálové boje začnou 3. března a hrát se bude každý týden do poloviny dubna. Nymburk bude hrát o druhý postup do Final Eight za sebou. V minulém ročníku, který se dohrával až na začátku října, tým trenéra Orena Amiela vypadl v aténské "bublině" ve čtvrtfinále s domácím AEK.